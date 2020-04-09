Kate Middleton ile Prens William, Meghan Markle ve Prens Harry’nin sosyal medya yöneticisiyle anlaştı

Meghan ve Harry, ‘SussexRoyal’ isimli Instagram sayfalarını 2 Nisan 2019’da açmıştı. Sayfa, bir saat 45 dakika içinde 1 milyon takipçiye ulaşarak, en kısa sürede en çok takipçi kazanan sayfa olarak Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmişti. Tabii bu rekoru onlardan altı ay sonra Instagram’a giren Jennifer Aniston kırmıştı.