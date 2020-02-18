Kate Middleton: Korkunç bir süreçti

Üç çocuk annesi Kate Middleton, son doğumundan sonra yaşadıklarını anlattı. Middleton, süreç hakkında "Yalan söyleyemeyeceğim, biraz korkunç" ifadelerini kullandı.

Giovanna Flethcer'ın sunuculuğunu yaptığı Happy Mum, Happy Baby adlı podcast'e konuk olan Kate Middleton, çocuklarının doğumundan sonra yaşadığı zor anları anlattı.







Middleton, doğumdan hemen sonra St. Mary's Hastenesi'nin önünde bebeğiyle basın önüne çıkmanın nasıl bir his olduğu sorulduğunda, "Yalan söyleyemeyeceğim, biraz korkunç, birazcık korkunç" dedi.







George'un doğumu adına yapılan kutlamaların genel olarak o ve William için pozitif şeyler olduğunu da ekleyen Middleton, "Herkes inanılmaz destekleyiciydi, ben ve William herkesin bu konuda gerçekten çok heyecanlı olduğunu farkındaydık ve halkın bize olan desteğine ve mutluluğumuzu halk ile paylaşabildiğimiz için çok minnetarız. Ama aynı zamanda yeni doğmuş bir bebeğe sahip tecrübesiz ebeveynler olarak çok karmaşık duygulara sahiptik" dedi.







Genel olarak, George'un doğumundan sonra hissettiği en ana duygunun sevinç olduğunu söyleyen Middleton, "İnanılmaz, inanılmaz. Dediğim gibi, olağanüstü bir şey. İnsan vücudu bunu nasıl yapabilir? Aslında tamamen olağanüstü " diye konuştu.





