Kate Middleton neden ucuz takı kullanıyor?

1 Kıyafetlerini bazen yaptırdığı küçük değişikliklerle tekrar tekrar giyen Kate Middleton'ın takıları da her zaman büyük ilgi çekiyor. Ama o gün içinde katıldığı etkinliklerde ünlü modacıların imzasını taşıyan tasarımlar giyse de bunları çok da dikkat çekmeyen hatta bazen ucuz takılarla tamamlıyor.





2 Bazıları bunu Düşes'in tutumlu olmasına bağlasa da aslında asıl neden bu değil.





3 Görgü kuralları uzmanı Myka Meier'ın söylediğine göre aslında çok değerli elmas takılara sahip olan Middleton da dahil İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların bunları akşam saat 18:00'den önce takmaları kurallara aykırı.







4 Yani kraliyet ailesine üye kadınlar elmas gibi çok gösterişli takılarını, taçlarını akşam saat 18:00'den sonra takmalarına izin var.

5 Gündüz saatlerinde katıldıkları etkinliklerde ise inci, topaz gibi yine değerli ama gösterişsiz takılarla yetinmeleri gerekiyor.





6 Bunun nedeni ise görüntülerinde fazla gösterişe kaçmamaları konusundaki zorunluluk.





7 Meier, saat 18:00'den sonra ise elmaslarla süslü taçların, elmas ve zümrütlerin yer aldığı gösterişli gerdanlıkların, yüzüklerin ve küpelerin vaktinin geldiğini söylüyor.





8 Ama yine bunun nedeni kraliyet ailesine üye kadınların gösteriş yapması değil. Bunun çok daha farklı bir nedeni var. "Kraliyet kahyası" olarak tanınan görgü kuralları uzmanı ve yayıncı Grant Harrold da akşam saatlerinde takılan bu değerli taşlarla süslü taçların aslında bir mesaj verdiğini belirtiyor.



