Kate Middleton: Prens William'a Örümcek Adam kıyafeti alacağım

Independent Türkçe'nin haberine göre; Kate Middleton
esprili yorumunu, tecrit önlemleri sırasında bölgede yaşayan çocuklara moral vermek için çıktığı yürüyüşlerde Marvel süper kahramanı kılığında giyinen Manchesterlı bir dövüş sanatları eğitmeniyle konuşurken yaptı. Düşes, Jason Baird'e yaratıcı fikrinin çok havalı olduğunu söyledi ve kocası Prens William'
a da aynı kostümü alma konusunda şaka yaptı. Düşes, "Burada Kensington Sarayı'nda tutup tutmayacağına bakacağım. Maalesef (Prens William'ın) kıyafeti giyerse sizin beğenilip beğenilmeyeceğinden pek emin değilim" dedi.