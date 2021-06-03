Kate Middleton: Prens William'a Örümcek Adam kıyafeti alacağım

Cambridge Düşesi Kate Middleton, tecrit önlemleri sürerken çocukları neşelendirmeye çalışan bir adama övgüde bulunduğu sırada Cambridge Dükü Prens William'a Örümcek Adam kostümü giydirme planları hakkında konuştu. (Fotoğraflar: AFP-AP arşiv)

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03.06.2021 - 06:35





Independent Türkçe'nin haberine göre; Kate Middleton esprili yorumunu, tecrit önlemleri sırasında bölgede yaşayan çocuklara moral vermek için çıktığı yürüyüşlerde Marvel süper kahramanı kılığında giyinen Manchesterlı bir dövüş sanatları eğitmeniyle konuşurken yaptı. Düşes, Jason Baird'e yaratıcı fikrinin çok havalı olduğunu söyledi ve kocası Prens William' a da aynı kostümü alma konusunda şaka yaptı. Düşes, "Burada Kensington Sarayı'nda tutup tutmayacağına bakacağım. Maalesef (Prens William'ın) kıyafeti giyerse sizin beğenilip beğenilmeyeceğinden pek emin değilim" dedi.

Örümcek Adam kılığına girmiş Baird'in fotoğrafı, Kate'in pandemi ve tecrit önlemleri sırasında hayatın farklı taraflarını belgelemeyi amaçlayan Hold Still fotoğraf sergisi ve kitabının bir parçası olmak üzere seçilen 100 fotoğraftan biriydi.

Çok güzel yakalanmış fotoğrafta Baird'in bir evin ön bahçesinde Örümcek Adam kılığında ters takla atarken, evin içindeki çocukların pencereden baktığı görülüyor.





Kate, Baird'i telefonla arayarak fotoğrafı gönderdiği ve gençleri tecrit önlemleri sırasında neşelendirmeye çalıştığı için teşekkür etti.

Düşes, "Fotoğrafınızı gönderdiğiniz için teşekkür ederim çünkü elimizde gerçekten bazı duygusal ve hüzünlü kareler ve hikayeler vardı. Fakat bu, özellikle de jüri heyetine, topluluk ruhunun harika ve olumlu bir görüntüsünü sundu" dedi.

İki çocuk babası Baird ve arkadaşı Andrew Baldock, tecrit önlemleri sırasında çıktığı yürüyüşlerde kostümlerle dolaştıkları için Stockport Örümcek Adamları olarak tanınmıştı. Tecrit önlemleri başladığında ve halka yalnızca günlük egzersiz için kısa süreli izin verilirken, Baird çocukları neşelendirmeye çalışmayı görev edinmişti.



Cambridge Düşesi'yle yaptığı telefon konuşmasında Baird bunu, "Daha çok birkaç gülümseme yaratmakla ilgiliydi" diyerek açıkladı. Etkinlik, çocukların da süper kahraman gibi giyinip pencerelerinde Örümcek Adam'ın evlerine uğramasını istediklerini gösteren işaretler bırakmasıyla kısa süre içinde popüler hale gelmişti.