Kate Middleton tutumlu davrandı ama beğenilmedi
ntv.com.tr
Kate Middleton, Londra’daki National Portrait Gallery’de düzenlenen galaya daha önce giydiği bir elbiseyle katıldığı. Düşes'in tutumlu davranması takdir toplasa da elbisenin orijinal halinde yaptırdığı değişiklik beğenilmedi.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton, Londra’daki National Portrait Gallery’de düzenlenen galaya katıldı.
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37 yaşındaki Düşes, daha önce bir başka etkinlikte de giydiği Alexander McQueen marka elbisesiyle yeniden boy gösterdi.
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Middleton’ın 2017 BAFTA Ödülleri gecesinde giydiği elbise omuz kısımlarından yenilenmesiyle dikkat çekti.
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Düşes’in yazlık elbisesi, omuz kısımlarından daha kapalı hale getirilmişti.
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Middleton, elbisesini pembe pırlantada oluşan Kiki McDonough küpeleri ve Prada çantasıyla tamamlamayı tercih etti.
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Middleton’ın tutumlu davranarak aynı elbiseyi iki kez giymesi takdir toplarken, elbisenin orijinal halinde yaptırdığı değişklik beğenilmedi.
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Kate Middleton, National Gallery’de düzenlenen geleneksel yardım gecesine üçüncü kez katıldı.
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Etkinliğe eski futbolcu David Beckham ile tasarımcı eşi Victoria Beckham, Naomi Campbell, Kate Moss ve Bianca Jagger da katıldı.
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Middleton, galanın tek kraliyet üyesi konuğu değildi. Prens William’ın kuzeni Prenses Beatrice de sevgilisi Edoardo Mapelli Mozzi ile ilk kez basının karşısına çıktı.
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Prenses Margaret’ın oğlu Lord Snowdon ile David Linley’nin yanı sıra One Direction solisti Liam Payne, moda tasarımcısı Oswald Boateng ve savaş fotoğrafçısı Sir Don McCullin de gecenin davetlileri arasındaydı.