Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth aynı battaniyenin altında
ntv.com.tr
Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth, dün Londra’da gerçekleştirdikleri üniversite ziyareti sonrası otomobilde aynı battaniyeyi paylaşarak ısınmaya çalıştı.
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Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth, birlikte katıldıkları etkinlik sonrası aynı battaniyenin altında ısındı.
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İngiliz kraliyet ikilisi, Londra’daki King’s College’ın Strand kampusu ziyaretinden sonra bindikleri otomobilde bacaklarına aynı battaniyeyi örtmüş şekilde fotoğraflandı.
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Battaniye, 92 yaşındaki Kraliçe’ye ait. Kraliçe, daha önce de aynı mavi battaniyeyle King’s Lynn’da bir kilise çıkışı görüntülenmişti.
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Middleton ve Kraliçe Elizabeth, bir yandan battaniye ile ısınmaya çalışırken, bir yandan da etrafta kendilerine sevgi gösterisinde buluna İngilizleri selamladı.
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37 yaşındaki Middleton ile Kraliçe’nin etkinlikte birbirleriyle sıcak ilişkileri dikkat çekti.
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Kraliçe, kraliyet ailesinin en son gelini Meghan Markle ile Haziran 2018’de ilk başbaşa etkinliğe katıldığında da samimi görüntüler vrmişti.