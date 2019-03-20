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Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth aynı battaniyenin altında

ntv.com.tr

Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth, dün Londra’da gerçekleştirdikleri üniversite ziyareti sonrası otomobilde aynı battaniyeyi paylaşarak ısınmaya çalıştı.

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    Kate Middleton ve Kraliçe Elizabeth, birlikte katıldıkları etkinlik sonrası aynı battaniyenin altında ısındı.

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    İngiliz kraliyet ikilisi, Londra’daki King’s College’ın Strand kampusu ziyaretinden sonra bindikleri otomobilde bacaklarına aynı battaniyeyi örtmüş şekilde fotoğraflandı.

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    Battaniye, 92 yaşındaki Kraliçe’ye ait. Kraliçe, daha önce de aynı mavi battaniyeyle King’s Lynn’da bir kilise çıkışı görüntülenmişti.

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    Middleton ve Kraliçe Elizabeth, bir yandan battaniye ile ısınmaya çalışırken, bir yandan da etrafta kendilerine sevgi gösterisinde buluna İngilizleri selamladı.

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    37 yaşındaki Middleton ile Kraliçe’nin etkinlikte birbirleriyle sıcak ilişkileri dikkat çekti.

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    Kraliçe, kraliyet ailesinin en son gelini Meghan Markle ile Haziran 2018’de ilk başbaşa etkinliğe katıldığında da samimi görüntüler vrmişti.

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