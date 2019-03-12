Kate Middleton ve Meghan Markle, Commonwealth Day’de şapkalarını yarıştırdı
ntv.com.tr
Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında bir araya gelen İngiltere kraliyet ailesi düşesleri Kate Middleton ve Meghan Markle, stilleriyle dikkat çekti. Düşeslerin kıyafetleri ve şapkaları kıyaslandı.
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İngiltere kraliyet ailesi, Commonwealth Day (İngiliz Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında bir araya geldi.
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Düşesler Kate Middleton ve Meghan Markle da eşleriyle kutlamada yer aldı.
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Cambridge Düşesi Kate Middleton, baştan aşağı kırmızı kıyafeti ve kırmızı şapkasıyla etkinlikte boy gösterdi.
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Sekiz aylık hamile Meghan Markle ise Victoria Beckham’ın tasarladığı beyaz kıyafeti ve beyaz şapkasıyla etkinlikteki yerini aldı.
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Westminster Abbey’deki kutlamaya Prens William ve Prens Harry’nin yanı sıra Kraliçe Elizabeth, Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile Prens Adrew de katıldı.
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Etkinlikte gözler Kate Middleton ile Meghan Markle’ın üzerindeydi.
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İkili karşılaştıklarında birbirlerini öperek selamladılar.
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Dünyadaki 53 İngiliz Milletler Topluluğu ülkesinin kutlandığı etkinlikte şapkalar yarıştı.
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Middleton ve Markle’ın şapkalarının yanı sıra İngiltere Başbakanı Theresa May ile Camilla Parker ve Kraliçe Elizabeth’in şapkaları, etkinlikte en dikkat çeken stiller oldu.
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