Kate Middleton ve Meghan Markle ilk kez çocuklarıyla bir arada

James’e göre Kate ve Meghan, birbirleriyle 'sohbet etmeye zahmet etmedi'. Kate ve Meghan arasında herhangi bir işbirliği ya da ekip çalışması olduğuna dair hiçbir işaret görülmüyor. Her ikisi de sohbet etmek ya da elti pozu vermek yerine çocuklarıyla meşgul oluyor.