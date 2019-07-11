Kate Middleton ve Meghan Markle ilk kez çocuklarıyla bir arada
ntv.com.tr
Kate Middleton ve üç çocuğu ile Meghan Markle ve henüz iki aylık bebeği Archie, ilk kez birlikte etkinliğe katıldı. İşte beden dili uzmanına göre düşeslerin annelik farkı...
-
1
İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini, Kate Middleton ve Meghan Markle, eşleri Prens William ve Prens Harry’nin yardım amaçlı düzenlenen polo maçını izlemeye çocuklarıyla birlikte katıldı.
-
2
Berkshire’daki Billingbear Polo Club’da düzenlenen etkinlikte ilk kez Kate Middleton ve üç çocuğu ile Meghan Markle’ın henüz iki aylık olan bebeği Archie bir arada görüntülendi.
-
3
Yayınlanan fotoğraflarda Meghan Markle, kucağında bebeğiyle görülürken, Kate Middleton ise çimenlerin üzerine oturmuş çocuklarıyla ilgileniyor.
-
4
Mirror gazetesi yazar ve vücut dili uzmanı Judi James’in iki düşesin tavırlarını karşılaştırmasına yer verdi.
-
5
James’e göre Kate ve Meghan, birbirleriyle 'sohbet etmeye zahmet etmedi'. Kate ve Meghan arasında herhangi bir işbirliği ya da ekip çalışması olduğuna dair hiçbir işaret görülmüyor. Her ikisi de sohbet etmek ya da elti pozu vermek yerine çocuklarıyla meşgul oluyor.
-
6
Çocukları arasındaki yaş farkı da birlikte hareket etmelerini güçleştiriyor. Genelde küçük çocukların anneleri onları bir araya getirip oyun oynamalarını izleyebiliyor ancak burada Archie hala annesi Meghan Markle’ın kucağında duracak yaşta.
-
7
Meghan Markle, bebeğiyle olmaktan mest olmuş bir halde, onu öpüyor, kokluyor, sevgisini gösteriyor.
-
8
Kate Middleton ise hareket halindeki çocuklarını izlemekle meşgul.
-
9
Meghan Markle’ın vücut dili idealist bir anne olduğunu gösterirken, Kate Middleton’ın vücut dili ise çocuklarını mutlu ve meşgul etmek için çalışan bir anne olduğunu gösteriyor.
-
10
İşte Kate Middleton ve Meghan Markle’ın çocuklarıyla birlikte katıldıkları etkinlikten yansıyanlar...
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21