Kate Middleton ve Meghan Markle Wimbledon'da (Serena Williams ile Simona Halep maçı)
Tenis yıldızlarının kıyasıya mücadele ettiği Wimbledon'da Serena Williams ile Simona Halep arasındaki mücaleyi Kate Middleton ve Meghan Markle birlikte izledi. Tenis tutkusuyla bilinen ikili sahadaki yıldızlar kadar tribünde ilgi odağı oldu. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Aralarının gerginlik olduğu iddia edilen Kate Middleton ve Meghan Markle, Serena Williams ile Simona Halep arasında oynanan maçı izlemek için bir araya geldi.
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Geçen hafta eşleri Prens William ile Prens Harry'nin oynadığı polo maçını çocuklarıyla birlikte izleyen Middleton ve Markle ter dökecek iki yıldız kadar ilgi odağı oldu.
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Middleton karşılaşma öncesi genç tenis yıldızlarıyla da buluştu.
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Üç çocuk annesi Middleton, daha önce de giydiği, ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan elbisesini giydi.
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Middleton'dan kısa bir süre sonra Meghan Markle da Wimbledon'da geldi.
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Middleton ve Markle'a Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa da eşlik etti. Üçlü karşılaşma boyunca yan yana oturdu.
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Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.
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Halep, aktif kadın tenisçiler arasında Serena Williams, Maria Sharapova ve Garbine Muguruza'nın ardından Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dördüncü isim oldu.