Kate Middleton ve Prens William 10 yıl sonra aynı yerde

Kate Middleton ve Prens William Londra'da bir aşı merkezini ziyaret etti. Bu mekanın kendileri için özel bir anlamı olan çift, 10 yıl sonra hayatlarını birleştirdikleri yeri ziyaret etmiş oldu. Middleton'ın burada giydiği özel elbisesi ise modacılar tarafından mesajlar içerdiği öne sürüldü.

Abone ol Paylaş









25.03.2021 - 10:04

Kate Middleton ve eşi Prens William Londra'da bulunan bir aşı merkezini ziyaret etti. Ancak yıllar sonra buraya gelen ikili için bu mekanın ayrı bir önemi de vardı.







39 yaşındaki Middleton, eşi Prens William ile birlikte Westminister Abbey'de kurulan aşı merkezin çiftin 10 yıl önce evlendiği özel mekandı.







Ziyaret ettikleri yerin kendileri için özel bir yeri bulunan ikili, 29 Nisan 2011'de Westminister Abbey'de görkemli bir düğünle evlenmişti.







Middleton, Catherine Walker tasarımı kıyafetini de daha önce giydiği toprak rengi ayakkabılar ve çanta ile tamamladı.







Middleton'ın tercih ettiği kırık beyaz renkte bir kıyafeti 10 yıl önceki bu büyük güne mesaj göndermek için giydiği öne sürüldü.







Middleton, kıyafetini yorumlayan modacılara göre; Kendisini ağlattığını açıklayan Meghan Markle'a sükunetini koruduğu imajını da verdi bu kıyafet seçimiyle. Yorumculara göre; Markle'ın sözlerine sözlü olarak yanıt vermeyecek olan Middleton konuyla ilgili mesajları da bu yolla gözler önüne seriyor.