Kate Middleton ve Prens William Aziz Patrick Günü kutlamasında
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Kate Middleton ve eşi Prens William, Aziz Patrick Günü kutlamasına katıldı. Etkinlikte bir asırlık geleneği yerine getiren Middleton, asker alayının maskotu olan İrlanda av köpeğini de sevmeden geçmedi.
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Kate Middleton ile Prens William, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Patrick'in adına kutlanan Aziz Patrick Günü’ne katıldı.
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2011'den bu yana albay olan Prens William, Londra'nın batısındaki Hounslow'da bulunan üssünde düzenlenen 1. Tabur törenine asker üniformasıyla katıldı.
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İrlanda’nın ulusal gününde Middleton da zümrüt rengi Alexander McQueen tasarımı kıyafeti ve Lock & Co. şapkasıyla boy gösterdi.
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İngiliz basını, Middleton’ın Gianvito Rossi ayakkabılarının 510 sterlin değerinde olduğunu yazdı.
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5Ziyaretleri esnasında bir asırdan fazla süren bir gelenek dahilinde, Middleton, askerlere yonca dalları sundu.
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İrlanda askerlerinin geleneksel yürüyüşünü izleyen kraliyet çifti, İrlanda birası içti.
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Etkinlikte Cambridge Düşesi Middleton ve Dükü William, Yeni Zelanda’daki katliamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda da bulundu.
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Middleton, asker alayının 2013’ten beri maskotu olan İrlanda av köpeği Domhnall’ı da sevdi.
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Domhnall’a askeri üniformaya benzer kıyafet giydirilmesi dikkat çekti.
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Prens William ile Middleton’ın sıcak bir ilgiyle karşılandığı Aziz Patrick Günü etkinliğinden yansıyan kareler...
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