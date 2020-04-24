Kate Middleton ve Prens William çocuklarıyla alkış eylemine katıldı

ntv.com.tr 24.04.2020 - 09:10
Cambridge Dükü Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton, sürpriz bir şekilde BBC’nin One's The Big Night In programında ailece göründü.
Çocukları Prens George (6), Prenses Charlotte (4) ve Prens Louis (2) ile birlikte corona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları için alkış eylemine katıldı.
Salgında İngilizlerin her gün yaptığı alkışlı desteğe kraliyet ailesinin de katılması evlerde ilgiyle izlendi.
Ailece alkış eylemi, Prens William’ın komedyen Stephen Fry’ın programına Norfolk’taki evinden görüntülü bağlanmasının ardından geldi.
Aile, dün en küçük çocukları Prens Louis’in ikinci doğum gününü kutlamıştı.
Kate Middleton’ın çektiği fotoğraflar sosyal medya hesaplarında yayımlanmış, binlerce beğeni ve yorum yağmıştı.
Pek çok kişi, küçük Louis’i annesine benzetmişti.