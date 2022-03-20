Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu

Salgının başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatleri olan sekiz günlük tur sırasında çift, Jamaika ve Bahamalar'ı da ziyaret edecek. Kraliyet ikilisi, kuaför, özel sekreter ve basın mensuplarından oluşan 15 kişilik bir ekiple seyahat ediyor.