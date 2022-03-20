Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu

Salgının başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatlerine çıkan ve Orta Amerika ülkesi Belize'ye giden Kate Middleton ve Prens William, bazıları tarafından sevinçle karşılansa da halkın bir bölümü tarafından protesto edildi. Tepkili vatandaşlar, "Prens William ülkemizi terk et" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 20.03.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 14:28

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 1

İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi , Karayipler turu kapsamında Orta Amerika ülkesi Belize’yi ziyaret etti.

Cumhuriyetçi duyarlılığın arttığı bir dönemde, Büyük Britanya’nın bağlarını güçlendirmek için tasarlanan ziyaret, sömürgecilik üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle sert bir tur başlangıcı oldu.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 2

Uçakları, ülkeye 30 dakika geç ulaşan kraliyet çifti, uçağın basamaklarından gülümseyerek indi.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 3

Belize Havalimanı’na özel jetle inen çift, üniformalı askerler ve vali Froyla Tzalam tarafından karşılandı.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 4

Kate Middleton, baştan aşağı mavi renkli Jenny Packham imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 5

Çift daha sonra Belize Başbakanı Johnny Briceno ve eşi Rossana ile görüştü.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 6

Salgının başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatleri olan sekiz günlük tur sırasında çift, Jamaika ve Bahamalar'ı da ziyaret edecek. Kraliyet ikilisi, kuaför, özel sekreter ve basın mensuplarından oluşan 15 kişilik bir ekiple seyahat ediyor.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 7

Kate William ve Prens William’ın seyahatini sevinçle karşılayan Belizeliler olduğu gibi kraliyet çiftini protesto edenler de oldu.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 8

İngiltere’nin ‘sömürgeci’ olduğunu söyleyen dövizler taşıyan halk, “Prens William ülkemizi terk et”, “Hırsızlığın sömürgeci miracı Prens William ile devam ediyor” gibi mesajlar içeren dövizlerle sokaklara çıktı.

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 9

İşte Kate Middleton ve Prens William'ın sıcak karşılama ve protesto ile harmanlanan Belize seyahatinden yansıyanlar...

Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 10
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 11
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 12
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 13
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 14
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 15
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 16
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 17
Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu - 18

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