Kate Middleton ve Prens William'a Karayipler'de 'sömürgeci' protestosu

Haberler - ntv.com.tr 20.03.2022 - 14:26 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 14:28
İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Karayipler turu kapsamında Orta Amerika ülkesi Belize’yi ziyaret etti.
Cumhuriyetçi duyarlılığın arttığı bir dönemde, Büyük Britanya’nın bağlarını güçlendirmek için tasarlanan ziyaret, sömürgecilik üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle sert bir tur başlangıcı oldu.
Uçakları, ülkeye 30 dakika geç ulaşan kraliyet çifti, uçağın basamaklarından gülümseyerek indi.
Belize Havalimanı’na özel jetle inen çift, üniformalı askerler ve vali Froyla Tzalam tarafından karşılandı.
Kate Middleton, baştan aşağı mavi renkli Jenny Packham imzalı kıyafetiyle dikkat çekti.
Çift daha sonra Belize Başbakanı Johnny Briceno ve eşi Rossana ile görüştü.
Salgının başlamasından bu yana ilk yurt dışı seyahatleri olan sekiz günlük tur sırasında çift, Jamaika ve Bahamalar'ı da ziyaret edecek. Kraliyet ikilisi, kuaför, özel sekreter ve basın mensuplarından oluşan 15 kişilik bir ekiple seyahat ediyor.
Kate William ve Prens William’ın seyahatini sevinçle karşılayan Belizeliler olduğu gibi kraliyet çiftini protesto edenler de oldu.
İngiltere’nin ‘sömürgeci’ olduğunu söyleyen dövizler taşıyan halk, “Prens William ülkemizi terk et”, “Hırsızlığın sömürgeci miracı Prens William ile devam ediyor” gibi mesajlar içeren dövizlerle sokaklara çıktı.
İşte Kate Middleton ve Prens William'ın sıcak karşılama ve protesto ile harmanlanan Belize seyahatinden yansıyanlar...