Kate Middleton ve Prens William'dan Anneler Günü paylaşımı

ntv.com.tr 22.03.2020 - 15:11 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 15:20
Bugün İngiltere’de Anneler Günü kutlanıyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cambridge Dükü Prens William, Instagram hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.
Kensington Palace Royal adlı hesaptaki paylaşımda, 38 yaşındaki Düşes ile 37 yaşındaki Dük, “Yeni ve eski anneler ile bugünü birlikte ve ayrı geçiren aileler, hepinizi bu zor zamanda düşünüyoruz. Anneler Günü kutlu olsun” notunu yazdı.
Kraliyet çifti, mesajlarında şimdiye dek görülmemiş bir fotoğrajını paylaştı. Fotoğrafta Prenses Charlotte (4), annesi Kate Middleton’ın; Prens George (6) ise baba Prens William’ın sırtında görülüyor.
Paylaşımda 1997’de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Prenses Diana’nın çocukları William ve Harry ile birlikte olduğu fotoğraf da yer alıyor.
Bir diğer karede Kate Middleton’ın bebeklik hali ve annesi Carole Middleton bulunuyor.
Son karede ise Prens George’un annesi Kate Middleton için yaptığı Anneler Günü resmi yer alıyor.