Kate Middleton ve Prens William'dan Anneler Günü paylaşımı

Bugün İngiltere’de Anneler Günü kutlanıyor. Cambridge Düşesi Kate Middleton ile Cambridge Dükü Prens William, Instagram hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Kensington Palace Royal adlı hesaptaki paylaşımda, 38 yaşındaki Düşes ile 37 yaşındaki Dük, “Yeni ve eski anneler ile bugünü birlikte ve ayrı geçiren aileler, hepinizi bu zor zamanda düşünüyoruz. Anneler Günü kutlu olsun” notunu yazdı.