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Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti

İHA

İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur’an dinledi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü

    Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretine devam ediyor.

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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
    Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti.

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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
    Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur’an dinledi.
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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
    Yere oturarak Kur’an dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.
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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
    İşte Kate Middleton ve Prens William'ın cami ziyaretinden fotoğraflar...
  • 6

    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
  • 7

    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü
  • 8

    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü

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    Kate Middleton, Prens William, Kraliyet Ailesi, Pakistan, cami ziyareti, Kur'an, başörtüsü


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