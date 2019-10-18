Kate Middleton ve Prens William'dan cami ziyareti
İHA
İngiliz Kraliyet gelini Kate Middleton, eşi Prens William ile gerçekleştirdiği Pakistan gezisinde cami ziyaretinde bulundu. Başörtüsü takan Kate, Kur’an dinledi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
-
1
Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William, 5 günlük Pakistan ziyaretine devam ediyor.
-
2Güzelliği ve stili ile Pakistan basınının da yakından takip ettiği Middleton ve eşi Prens William, Pakistan’daki temasları kapsamında Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti.
-
3Başörtüsü takmayı ihmal etmeyen Middleton, Kur’an dinledi.
-
4Yere oturarak Kur’an dinleyen Middleton’ın ayağını örtmesi dikkatlerden kaçmadı.
-
5İşte Kate Middleton ve Prens William'ın cami ziyaretinden fotoğraflar...
-
6
-
7
-
8
-
9