Kate Middleton ve Prens William’ın konvoyu bir kadını ezdi
ntv.com.tr
Kate Middleton ve Prens William’ın koruma görevlilerinden oluşan konvoy, 83 yaşında bir kadına çarparak apır yaralanmasına yol açtı. Kate Middleton ve Prens William, olayın hemen ardından kazazedenin ailesiyle temas kurdu.
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Kate Middleton ve Prens Wiliam’ın resmi konvoyu 83 yaşındaki bir kadına çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Bu, kaliyet korumalarının yedi ay içindeki dördüncü kazası oldu.
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Olay, Kate Middleton ile Prens William, Windsor Kalesi’ndeki törene katılmak üzere Londra’dan ayrılırken gerçekleşti.
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Konvoyda yer alan bir motosikletli polis, 83 yaşındaki Irene Mayor adlı kadına çarptı.
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Olay sonrası kraliyet sözcüsü, Cambridge Dükü ile Düşesi’nin olaydan “derin bir üzüntü” duyduklarını belirterek, kazazedenin ailesine geçmiş olsun dilekleriyle birlikte çiçek gönderdiklerini açıkladı.
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Sözcü ayrıca, Kate Middleton ve Prens William’ın, kazazede Irene Mayor kendini hazır hissettiğinde ziyaretine de gideceklerini belirtti.
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Kate Middleton ve Prens William’ın kazayı görmediği, çünkü güvenlik polisleri tarafından hızla yollarına devam ettirildikleri öğrenildi.