Kate Middleton'dan açık mektup: Tüm ülke arkanızda

22.04.2020 - 07:31
Evelina Londra Çocuk Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, Kate Middleton'ın corona virüs salgınının hızla yayıldığı İngiltere'de yetişkin hastaları kabul eden hastanenin acil durum çalışanlarına teşekkürlerini ilettiği bildirildi.
Sözlerine "Artık yetişkin corona virüs hastalarının tedavisinin sorumluluğuyla karşı karşıyasınız" diye devam eden Kate Middleton sağlık çalışanlarına "İster ön cephede ister perde arkasında olun, baskıları dengelemek zorunda kalacaksınız. Üstelik bunu yaparken hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızı yönetmek durumundasınız. Lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın ve tüm ülkenin arkanızda olduğunu bilin" dedi.
Düşes, Kraliyet Ailesi'nin diğer birçok üyesi ile birlikte, küresel salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlara desteklerini göstermek için onlarla sık sık bir araya geliyor.