Kate Middleton'dan açık mektup: Tüm ülke arkanızda

İngiltere tahtının 2. varisi Prens William’ın eşi Kate Middeleton, sağlık çalışanlarına minnettarlığını bildiren bir destek ve teşekkür mektubu yazdı.

22.04.2020 - 07:31

Cambridge Düşesi Kate Middleton, yetişkin corono virüs hastalarını kabul etmeye başlayan Londra Çocuk Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına minnettarlığını bildiren bir mektup kaleme aldı.

Evelina Londra Çocuk Hastanesi'nden yapılan paylaşımda, Kate Middleton'ın corona virüs salgınının hızla yayıldığı İngiltere'de yetişkin hastaları kabul eden hastanenin acil durum çalışanlarına teşekkürlerini ilettiği bildirildi. 

Düşes mektubunda "Hala çalışmak için açık olduğunuzu bilmek cesaret verici. Zorlu koşullara rağmen hasta çocuklara da uzman bakımı sağlamaya devam ediyorsunuz. Hepiniz ilham vericisiniz. Aileler için her zaman orada olacağınızı biliyorum. Daima olduğu gibi..." dedi.

Sözlerine "Artık yetişkin corona virüs  hastalarının tedavisinin sorumluluğuyla karşı karşıyasınız" diye devam eden Kate Middleton sağlık çalışanlarına "İster ön cephede ister perde arkasında olun, baskıları dengelemek zorunda kalacaksınız.  Üstelik bunu yaparken hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızı yönetmek durumundasınız. Lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın ve tüm ülkenin arkanızda olduğunu bilin" dedi. 

Düşes, Kraliyet Ailesi'nin diğer birçok üyesi ile birlikte, küresel salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanlara desteklerini göstermek için onlarla sık sık bir araya geliyor. 

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