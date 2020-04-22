Kate Middleton'dan açık mektup: Tüm ülke arkanızda

Sözlerine "Artık yetişkin corona virüs hastalarının tedavisinin sorumluluğuyla karşı karşıyasınız" diye devam eden Kate Middleton sağlık çalışanlarına "İster ön cephede ister perde arkasında olun, baskıları dengelemek zorunda kalacaksınız. Üstelik bunu yaparken hem profesyonel hem de kişisel yaşamınızı yönetmek durumundasınız. Lütfen kendinize ve birbirinize iyi bakın ve tüm ülkenin arkanızda olduğunu bilin" dedi.