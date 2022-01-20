Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri

'Tutumlu düşes' olarak bilinen Kate Middleton, eşi Prens William ile yaptıkları müze ziyaretinde 2,10 sterlinlik (38 TL) küpeleriyle gündeme geldi. Middleton etkisiyle küpelerde kısa sürede satış patlaması yaşandı.

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 11:15

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 1

, ‘tutumlu düşes’ unvanını korumak için seçimlerine dikkat ediyor.

40 yaşındaki Cambridge Düşesi, Prens William ile yaptıkları müze ziyaretinde 2,10 sterlinlik küpeleriyle dikkat çekti.

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 2

Londra’daki Foundling Müzesi’ne giden Middleton, 2,10 sterlinlik küpeleriyle İngiliz basınında haber olunca, küpeler, satışa çıkarıldığı internet sitesinde Middleton etkisiyle kısa sürede tükendi.

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 3

PANTOLON DA TANIDIK

Middleton’ın müze ziyaretinde giydiği 130 sterlinlik Jigsaw marka pantolonu da tanıdık.

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 4

Aynı kıyafetleri farklı etkinliklerde defalarca giymedi nedeniyle tutumlu olarak nitelendirilen Middleton, aynı pantolonu 2018’de Güney Kıbrıs ziyaretinde giymişti.

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 5

Öte yandan müze ziyareti esnasında Middleton ve Prens William, ABD’de cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prens Andrew hakkında sorulara maruz kaldı.

Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri - 6

"ÖZÜR DİLERİM, SİZİ DUYAMIYORUM"

Yargılanırken unvanları elinden alınan Prens Andrew’i destekleyipo desteklemediği sorulan Prens William, “Özür dilerim, sizi duyamıyorum” diyr karşılık verdi.

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