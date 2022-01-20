Kate Middleton'ın 38 liralık küpeleri

Haberler - ntv.com.tr 20.01.2022 - 11:15
Kate Middleton, ‘tutumlu düşes’ unvanını korumak için seçimlerine dikkat ediyor.
40 yaşındaki Cambridge Düşesi, Prens William ile yaptıkları müze ziyaretinde 2,10 sterlinlik küpeleriyle dikkat çekti.
Londra’daki Foundling Müzesi’ne giden Middleton, 2,10 sterlinlik küpeleriyle İngiliz basınında haber olunca, küpeler, satışa çıkarıldığı internet sitesinde Middleton etkisiyle kısa sürede tükendi.
Middleton’ın müze ziyaretinde giydiği 130 sterlinlik Jigsaw marka pantolonu da tanıdık.
Aynı kıyafetleri farklı etkinliklerde defalarca giymedi nedeniyle tutumlu olarak nitelendirilen Middleton, aynı pantolonu 2018’de Güney Kıbrıs ziyaretinde giymişti.
Öte yandan müze ziyareti esnasında Middleton ve Prens William, ABD’de cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Prens Andrew hakkında sorulara maruz kaldı.
Yargılanırken unvanları elinden alınan Prens Andrew’i destekleyipo desteklemediği sorulan Prens William, “Özür dilerim, sizi duyamıyorum” diyr karşılık verdi.