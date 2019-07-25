Kate Middleton’ın botoks yaptırdığı iddiasına saraydan yalanlama
ntv.com.tr
İngiltere’nin en tanınmış plastik cerrahlarından Dr. Munir Somji, Kate Middleton’ın botoks yaptırdığını iddia edince, Kensington Sarayı’ndan yalanlama geldi.
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İngiliz kraliyet ailesinin en gözde üyelerinden Kate Middleton, her zaman zarifliği ve şıklığıyla gündeme geliyor. Bu defa botoks yaptırdığı iddiası ile anılan 37 yaşındaki Cambridge Düşesi’nin “öncesi-sonrası” fotoğrafları İngiliz medyasında tartışılıyor.
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İngiltere’nin önde gelen plastik cerrahlarından Dr. Munir Somji, Instagram hesabından Düşes’in bu fotoğraflarını paylaşarak, “Kate’imiz bebek botoksu seviyor” notunu düştü. “Öncesi” fotoğrafında yüzündeki çizgilerin belirgin bir şekilde göze çarptığı Middleton’ın “sonrası” fotoğrafındaysa yüzünün pürüzsüzlüğü dikkat çekiyor.
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Mesajında, “Alındaki ince çizgilerin azalmasına dikkat edin” diyen doktor, “Ama ayrıca orta kısım) kaşın çöküntüsüne ve kaşın yan kuyruğunun yükselmesine dikkat edin” yazdı.
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4Kensington Sarayı sözcüsü, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, doktorun iddiasının “doğru olmadığını” söyleyerek, “Ayrıca kraliyet ailesi ticari faaliyetlere asla destek vermez” dedi. Açıklama, Middleton’ın botoksunu kendisinin yaptığını ima eden doktoru yalanmaya yönelikti.
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5Klinik yetkilisine, Middleton’ın, Kensington Sarayı’na arabayla 10 dakika mesafede bulunan kliniğin hastası olup olmadığı sorulunca, yetkili, “Düşes’in kliniğin hastası olup olmadığını açıklamayamayız” dedi. Doktorun kullandığı, “Kate’imiz” ifadesinin, Middleton’ın kliniğin hastası olduğunu ima etmeyi amaçlamadığın ve “İngiltere’nin Kate’i” demek istediğini belirtti.