Kate Middleton’ın elbisesine kraliyet ayarı

Prens William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın giydiği elbisesinin orijinal tasarımında göğüs dekoltesi olduğu ortaya çıktı.
03.01.2020 - 08:46
İngiltere Prensi William’ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın geçen ay giydiği Alessandra Rich marka elbisesinin orijinal tasarımında göğüs dekoltesi olduğu anlaşıldı.
Düşesin kraliyet kuralları gereği, bir fiyonkla kıyafetin önünü kapattırdığı belirtildi. Düşesin bir başka kıyafetinin de kollarını uzattırdığı anlaşıldı.
Kate Middleton son olarak Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda diplomatlara verdiği görkemli resepsiyonda, 1997’de hayatını kaybeden eşinin annesi Prenses Diana’ya ait elmas tacı takmış ve objektiflere yansımıştı.
Öte yandan Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ise daha önce Avustralya gezisinde derin yırtmaçlı bir elbise tercih etmişti. Bu gelişme sonrası Markle kraliyet kurallarını yıkmakla suçlanmıştı.
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