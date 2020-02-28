Kate Middleton’ın giydiği ayakkabı yok sattı

ntv.com.tr 28.02.2020 - 07:31
Cambridge Düşesi Kate Middleton, önceki gün Londra Stadyumu’nda bulunan yardım kuruluşu SportsAid ziyaretinde 30 sterlinlik (238 TL) spor ayakkabı giydi.
Sporcuların antrenman ve müsabaka maliyetlerini karşılamalarına yardımcı olmak için çalışan SportsAid ziyaretinde Düşes, sporcularla sohbet edip atlet Jessica Ennis-Hill ile kısa bir yarış yaptı. 38 yaşındaki Middleton’ın spor ayakkabıları, basında yer aldıktan sonra saatler içinde tüm numaralarıyla yok sattı.
Düşes’in stilini taklit etmek isteyenler için, İngiliz giyim mağazasının ürettiği ayakkabı internet üzerinden yok satsa da ayakkabının, mağazalardaki stoklardan bulunabileceği açıklandı.
Middleton, Prens William ile evlendikten sonra kelimenin tam anlamıyla bir moda ikonuna dönüştü. Giysileri, aksesuarları milyonlarca kadın tarafından taklit ediliyor. Düşes, kıyafetlerini bazen yaptırdığı küçük değişikliklerle tekrar tekrar giymesiyle biliniyor. Katıldığı etkinliklerde ünlü modacıların imzasını taşıyan tasarımlar giyse de bunları çok da dikkat çekmeyen, hatta bazen ucuz takılarla tamamlıyor.
Bazıları bunu Düşes'in tutumlu olmasına bağlasa da aslında asıl neden bu değil. Görgü kuralları uzmanı Myka Meier'ın söylediğine göre aslında çok değerli elmas takılara sahip olan Middleton da dahil İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların bunları akşam saat 18.00'den önce takmaları kurallara aykırı. Bunun nedeni ise görüntülerinde fazla gösterişe kaçmamaları konusundaki zorunluluk.