Kate Middleton’ın giydiği ayakkabı yok sattı

Bazıları bunu Düşes'in tutumlu olmasına bağlasa da aslında asıl neden bu değil. Görgü kuralları uzmanı Myka Meier'ın söylediğine göre aslında çok değerli elmas takılara sahip olan Middleton da dahil İngiliz kraliyet ailesine üye kadınların bunları akşam saat 18.00'den önce takmaları kurallara aykırı. Bunun nedeni ise görüntülerinde fazla gösterişe kaçmamaları konusundaki zorunluluk.