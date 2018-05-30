Kate Middleton’ın hesaplı elbise tercihi
ntv.com.tr
Zaman zaman aynı kıyafeti farklı etkinliklerde giyse de kıyafete yüksek harcama yapmasıyla eleştirilen Kate Middleton, bu defa internette satılan hesaplı bir elbise giydi.
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Zaman zaman kıyafet için yüksek harcama yapmasıyla konuşulan Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir kıyafeti defalarca farklı etkinliklerde giymesiyle de gündeme geliyor.
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Middleton, bu defa hesaplı elbise tercihiyle gündemde.
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Üç çocuk annesi Middleton, önceki gün İngiltere’nin doğusundaki bir binicilik etkinliğine katıldı.
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Middleton, oğlu Prens George ile birlikte görüldüğü etkinlikte Zara marka elbisesiyle beğeni topladı.
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İnternette satılan Bardot stili yakasıyla dikkat çeken elbisenin fiyatı 69,90 dolar (300 TL).
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Düşes, 2016 yılında kıyafete 174 bin sterlin harcarken, 2017’nin sadece ilk üç ayında 57 bin sterlin harcamasıyla eleştiri konusu olmuştu. Middleton, 2015 yılında 43 bin sterlin harcarken, 2016’da harcamasını hemen hemen dörde katlamıştı.
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Yüksek harcamaları nedeniyle eleştirilen Middleton, eleştiri dozunu düşürmek için tutumlu tercihler de yapıyor.
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Son olarak Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününde, daha önce üç kez giydiği kıyafeti dördüncü kez giymesiyle konuşuldu.
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36 yaşındaki Middleton, krem rengi Alexander McQueen imzalı kıyafetini farklı başlıklarla değerlendirmişti.
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Middleton, bu kıyafeti ilk olarak 2015 yılında kızı Prenses Charlotte'ın vaftiz töreninde, daha sonra 2016’da Britanya ve Milletler Topluluğu ordu alayları tarafından sergilenen bir askeri tören Trooping the Colour’da ve 30 Temmuz 2017’de Belçika’da Passchendaele Savaşı’nın 100. yıldönümünde giymişti.