Kate Middleton'ın karantinası Wimbledon Tenis Turnuvası ile bitiyor
Corona virüslü biriyle temaslı olduğunu Wimbledon Tenis Turnuvası'da öğrenen Kate Middleton'ın karantina süresi bitti. Düşes sosyal hayata yine Wimbledon ile dönüyor.
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10.07.2021 - 07:53
Hafta başında İngiltere Kraliyet Ailesi’nin popüler üyelerinden Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın, corona virüslü bir kişiyle temas ettiği için karantinaya alındığı açıklandı. Aynı zamanda, 39 yaşındaki Düşes’in tüm etkinliklerinin iptal edildi.
Tatsız haberi Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlerken alan ve o sırada kalabalıkla yakın temas halinde olan Düşes sosyal hayata da aynı turnuva ile geri dönmeye karar verdi.
Kensington Sarayı, Middleton’un bugün Prens William ile Wimbledon Tenis Turnuvası’nın kadınlar finaline, Pazar günü tek başına erkekler finaline gideceği açıklandı.
Cambridge Dükü ise, eşi erkekler finalini izlerken, Wembley'deki EURO 2020’inin final maçına katılacak.
All England Club'ın patronu olan Middleton, her yıl turnuvaya katılıyor. Daha önce ikarantina gereksinimleri nedeniyle bu hafta sonu tenis turnuvası finallerini kaçıracağı varsayılmıştı.
Mevcut yönergelere göre Düşes’in mevcut temastan sonra 10 gün boyunca karantinaya alınması gerekiyor. Buna göre Middleton, corono virüs temaslı kişiyle Haziran ayının sonlarında temas kurdu.
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