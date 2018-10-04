Kate Middleton'ın tartışılan dönüşü (14 yıldır aynı çizme)

1 36 yaşındaki Düşes, dün Londra'da Sayers Croft Forest School and Wildlife Garaden'ı ziyaret etti. Okulun öğrencileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Middleton'ın neşeli ve dinlenmiş olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

2 Çocuklarla şakalaşan, sohbet eden ve oyunlar oynayan Middleton'ın kıyafetleri de bu gezinin ilgi odağı oldu. Ziyaret ettiği bölgeye uygun giyinen Düşes, bu tercihleriyle sosyal medyada ve haberin yer aldığı internet sitelerinde de ilginç bir tartışmaya konu oldu.







3 Middleton bu gezi için kendi bütçesine ve hatta pek çok bütçeye göre uygun fiyatlı giysiler seçti. Ama en büyük ilgiyi ise ayağındaki çizmeler gördü. Çünkü Middleton bu çizmeleri tam 14 yıldır giyiyor.





4 Middleton Penelope Chilvers tasarımı bu çizmeleri ilk kez 2004 yılında giymişti. Sonra da doğada çıktığı resmi gezilerde bu çizmelerle görüldü. Bunun sonucu olarak da "Tutumlu Düşes" tanımlaması bir kez daha gündeme geldi.





5 Ama işte bu tanımlama bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir grup hayranı Kate Middleton'ın gerçekten de tutumlu olduğunu, kıyafetlerini defalarca giydiğini savundu.





6 Onu eleştirenler ise bu çizmelerin 2004'te giydikleriyle aynı olmadığını aralarında ilk bakışta fark edilmeyecek bazı ince farklar olduğunu ileri sürdü.

7 Bir de farklı bir bakış açısı getirenler vardı. Onlar da Düşes'in bu çizmeleri yılda bir kez giydiğini, bu şekilde kullanılan çizmelerin doğal olarak 14 yıl ya da daha uzun süre boyunca yıpranıp eskimeyeceğini ileri sürdü.

8 Middleton'ın tartışılan Penelope Chilvers marka çizmeleri, 475 sterline (yaklaşık 3 bin 700 TL) satılıyor.

9 Kate Middleton çizmeleriyle ilk olarak 2004 yılında St. Andrews Üniversitesi’nden mezun olurken görüntülenmişti.

10 Middleton 2005 yılında katıldığı Gatcombe Festivali'nde...

11 Cambridge Dükü ve Düşesi'nin Kanada ziyaretinde de Middleton favori çizmelerini giydi.

12 Prens Wiliam ve Kate Middleton'un 2016'daki Bhutan ziyaretinden bir kare...