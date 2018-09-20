Kate Middleton’ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Altı yıl önce Fransa’da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi Kate Middleton, bir kez daha dava kazandı. Daha önce 100 bin euro tazminat alan prenses, fotoğrafları çeken paparazziler ile derginin temyiz mahkemesinde tekrar para cezasına çarptırılmasını sağladı.
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Fransız temyiz mahkemesi, Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın tatilde çekilen üstsüz pozlarını yayınlayan Closer dergisine, özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 45 bin euro para cezası verilmesini onayladı.
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Dün görülen duruşmada Middleton’ın üstsüz fotoğraflarını çeken Cyril Moreau ve Dominique Jacovides adlı iki fotoğrafçı da 10'ar bin euro para cezasına çarptırıldı.
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Middleton'ın, 2012 yılında Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatilde, üstsüz güneşlenirken fotoğrafları çekilmiş, Closer dergisinde yayınlanmıştı.
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Kate Middleton'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'ye basılmıştı.
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Bunun üzerine Prens William ve Kate Middleton dergiye dava açtı, davayı kazanarak 100 bin euro almaya hak kazandı.
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Olaydan dolayı 'manevi çöküntü' yaşadığını vurgulayan çift, fotoğraflar için mahkemeden 1,5 milyon euro talep etmişti.
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Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının “şoke edici” olduğunu ifade ederken, bunu annesi Lady Diana’nın yaşadıklarına benzer bir taciz olarak gördüğünü belirtmişti.
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Lady Diana 1997 yılında, Paris’te sevgilisi ile birlikte olduğu aracın paparazziler tarafından kovalanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.