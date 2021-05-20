Kate Moss uyku anını gösteren NFT'sini 17 bin dolara sattı

17 BİN DOLARA SATILDI

Bunlardan biri olan ‘Sleep With Kate’ (Kate ile Uyku) adlı video çalışması, çevrimiçi açık artırmaya çıkarıldı. Dikkat çeken çalışma için Moss'un bir hayranı 5.1699 Ethereum, yani 17 bin dolar ödedi.

Uyku videosunun bir kısmı With Foundation adlı NFT satış sitesinde yer alsa da görüntünün tamamı, sadece satın alan kişiye verildi.

Onun yanı sıra Walk With Kate (Kate ile Yürüyüş) ve Drive With Kate (Kate ile Seyahat) adlı iki NFT daha açık artırmaya çıkarılacak.