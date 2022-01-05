Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı

Kate Moss'un kardeşi Lottie Moss, gözyaşları içerisinde fotoğraflarınıninternete sızdırılmasına isyan etti.

Haberler 05.01.2022 - 10:37

Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 1

Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının bir zamanlar kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.

Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 2

Olayı sosyal medyadan gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki model, takipçilerinin müstehcen OnlyFans görüntülerini çevrimiçi yayınlamaya teşvik edildiğini de öğrendi. Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini duyurdu.

Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 3

Lotti Moss, daha önce OnlyFans abonelik sitesinde müstehcen görüntüler yayınlayarak, ayda 70 bin sterlin (1.2 milyon TL) kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.

Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 4

Lotti Moss'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 5
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 6
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 7
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 8
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 9
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 10
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 11
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 12
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 13
Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı - 14

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