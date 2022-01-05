Kate Moss'un kardeşi Lottie'nin fotoğrafları sızdırıldı

Haberler 05.01.2022 - 10:37
Dünyaca ünlü İngiliz top model Kate Moss'un kız kardeşi Lottie Moss'un telefon numarası ve özel fotolarının bir zamanlar kendisine yakın olan biri tarafından internete sızdırıldığı ortaya çıktı.
Olayı sosyal medyadan gözyaşları içinde anlatan 23 yaşındaki model, takipçilerinin müstehcen OnlyFans görüntülerini çevrimiçi yayınlamaya teşvik edildiğini de öğrendi. Moss, fotoğraflarını sızdıran kişiyi mahkemeye vereceğini duyurdu.
Lotti Moss, daha önce OnlyFans abonelik sitesinde müstehcen görüntüler yayınlayarak, ayda 70 bin sterlin (1.2 milyon TL) kazandığını açıklamıştı. Ancak bu paylaşımları, Lottie'nin çalıştığı mankenlik ajansından çıkarılmasına neden olmuştu.
Lotti Moss'un sosyal medya paylaşımlarından bazıları...