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Kate Upton 'Dünyanın en seksi kadını' seçildi

Kate Upton, erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın en seksi kadını” seçilidi.

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    ABD’li model ve oyuncu Kate Upton, erkek dergsi Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde birinci oldu.
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    Derginin temmuz sayısı için İsral çöllerinde pozlar veren Upton, “Bir numara olmak, bütün bu sıkı çalışmanın küçük bir ödülü oldu” dedi.
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    2014’te Cameron Diaz ve Lesle Mann ile “Diğer Kadın” filminde rol aldıktan sonra beyazperdede bir daha görünmeyen Upton, bunun nedenini ise şöye açıkladı:
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    “Sinema kolay bir sektör değil. Benim gibi birinin basmakalıp rollere çakılı kalması çok kolay. Dönüp dolaşıp aynı roller üstlenmek istemiyorum”
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    Kate Upton, ABD’nin ünlü beyzbolcusu Jusitn Verlander ile geçen yıl İtalya’nın
    Sena şehrinde evlenmişti. 1983 doğumlu Verlander, Detroit Tigers takımında oynuyor
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    Maxim’in “dünyanın en seksi 100 kadını” listesinde geçen yıl ABD’li manken Haley
    Baldwin (22) birinci olmuştu.
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