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Kate Upton: Kızım için ayaktayım

Güçlü kalma ve mücadele etme hakkında sosyal medyada hashtag oluşturan Kate Upton, "Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım" dedi.

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    ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, şimdiye dek deneyimlediği tüm güçlükler ve mücadeleler hakkında konuşabilmek için, sosyal medya hesaplarından #ShareStrong (Güçlü paylaşım) hashtag'i oluşturdu.


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    27 yaşındaki model, “Birbirimize güç vereceğiz ve olumlamalar yayacağız” dedi.


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    Ünlü model, “Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım. Onun rahat hissetmesini, gücünü ve güvenini yaymasını istiyorum. Bunun benden başladığını fark ettim. Şimdi de sizleri paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.


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    Upton 2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine girmiş bu evlilikten bir çocukları doğmuştu.
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