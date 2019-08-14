Kate Upton: Kızım için ayaktayım
Güçlü kalma ve mücadele etme hakkında sosyal medyada hashtag oluşturan Kate Upton, "Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım" dedi.
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1ABD'li oyuncu ve model Kate Upton, şimdiye dek deneyimlediği tüm güçlükler ve mücadeleler hakkında konuşabilmek için, sosyal medya hesaplarından #ShareStrong (Güçlü paylaşım) hashtag'i oluşturdu.
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227 yaşındaki model, “Birbirimize güç vereceğiz ve olumlamalar yayacağız” dedi.
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3Ünlü model, “Sekiz aylık kızım Genevieve için ayaktayım. Onun rahat hissetmesini, gücünü ve güvenini yaymasını istiyorum. Bunun benden başladığını fark ettim. Şimdi de sizleri paylaşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
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4Upton 2017 yılında beyzbolcu Justin Verlander ile dünyaevine girmiş bu evlilikten bir çocukları doğmuştu.