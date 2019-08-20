Kate Upton'dan Victoria’s Secret eleştirisi: Gına geldi
ABD’li model Kate Upton, Victoria’s Secret'ı eleştirdi. Upton, “Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi” dedi.
1
Kate Upton, Andy Cohen’ın sunduğu sabah şovuna konuk oldu. 27 yaşındaki yıldız Victoria’s Secret modellerini eleştirdi.
2
Upton, “Sürekli aynı vücut tiplerini görmekten gına geldi. Bir marka olarak, dönemde artık her vücut tipini kapsıyor olmalısınız. Her kadının orada temsil edilmesi gerekiyor, yoksa olay bayıcı olmaya başlar” şeklinde konuştu.
3
Dikkat çeken açıklamaların ardından Upton, Shape dergisine özel olarak rötuşsuz basılan karelerinden de bahsetti.
4
Ünlü yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Kızımı kucağıma aldıktan kısa bir süre sonra böyle bir karar vermek gerçekten zordu."
5
"Yine de bunun çok önem taşıdığını düşünüyorum. Çünkü özellikle sosyal medya ve filtrelerle gerçek olan ve olmayan arasındaki farkı kaybettik.”