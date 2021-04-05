Kate Winslet: Gerçek cinsel kimliğini açıklayamayan en az dört aktör tanıyorum

“SEVİŞME SAHNELERİNDE KENDİMİ NESNELEŞTİRİLMİŞ HİSSETTİM”

Üç çocuk annesi İngiliz oyuncu, geçtiğimiz günlerde, rol aldığı filmlerdeki sevişme sahneleriyle ilgil konuşmuştu. Bir dönem sevişme sahneleriyle gündemde olan Kate Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini nesneleştirilmiş hissettiğini dile getirmişti. Son filmi Ammonite’de Saoirse Ronan ile kamera karşısına geçen Winslet, o filmde hiçbir şekilde nesne haline getirilmediğini vurgulamış, "Fakat o film, benim geçmişte nesneleştirilmiş olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuşmuştu.