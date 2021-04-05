Kate Winslet: Gerçek cinsel kimliğini açıklayamayan en az dört aktör tanıyorum

05.04.2021 - 09:25
Ünlü oyuncu Kate Winslet, Hollywood’da oyuncuların cinsel kimliklerini açıklama korkuları hakkında konuştu. 45 yaşındaki Titanic filmi yıldızı, Sunday Times Culture dergisine verdiği röportajda, film endüstrisinde “yargılanma, suçlanma ve homofobiyle karşılaşma” korkusuyla cinsle yönelimlerini saklın tutan en az dört aktör tanıdığını söyledi.
Winslet, “Ne kadar çok bu durumda olan aktör olduğunu anlatamam. Cinsel kimliklerini açıklamaya korkan ve heteroseksüel rolleri kaybetmek istemeyen, bazıları çok tanınan bazıları yeni başlayan çok oyuncu var” ifadesini kullandı.
Yakın zamanda bir ajansın, çok tanınan bir aktöre, “Biseksüel olmanı anlıyorum. Ben açıklamazdım” diyerek biseksüel olduğunu gizlemesini istediğini aktaran Winslet, “Kesinlikle cinsel kimliklerini saklayan en az dört aktör tanıyorum. Acı verici. Çünkü kendilerini açıklamaktan korkuyorlar” diye konuştu.
Hollywood’da eşcinsel oyuncuların heteroseksüel rollerde oynaması hakkında da konuşan Winslet, şunları söyledi:
“Hollywood, 'Hereroseksüel rolü oynayabilir mi çünkü görünüşe göre eşcinsel?' şeklindeki saçmalıktan vazgeçmek zorunda. Bu neredeyse yasadışı gibi görülmeli. Eşcinsel rollerini oynayan eşcinsel aktörler şeklinde de ayrıştırılamaz. Çünkü aktörler, bazı durumlarda, kişisel nedenlerle ortaya çıkmamayı seçiyorlar.”
“SEVİŞME SAHNELERİNDE KENDİMİ NESNELEŞTİRİLMİŞ HİSSETTİM”
Üç çocuk annesi İngiliz oyuncu, geçtiğimiz günlerde, rol aldığı filmlerdeki sevişme sahneleriyle ilgil konuşmuştu. Bir dönem sevişme sahneleriyle gündemde olan Kate Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini nesneleştirilmiş hissettiğini dile getirmişti. Son filmi Ammonite’de Saoirse Ronan ile kamera karşısına geçen Winslet, o filmde hiçbir şekilde nesne haline getirilmediğini vurgulamış, "Fakat o film, benim geçmişte nesneleştirilmiş olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuşmuştu.