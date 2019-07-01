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Katerina Dalaka 2019 Survivor Yunanistan şampiyonu oldu (Katerina Dalaka kimdir?)

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Survivor Yunanistan takımından Nikos ve Afroditi’den fazla oy alan Dimitra, Dalaka ile birlikte finalist oldu. Final oylamasında ise daha fazla oy alan Dalaka Survivor Yunanistan şampiyonu oldu. Peki Katherine Dalaka kimdir, kaç yaşındadır? İşte Dalaka'nın hayatı...

  • 1

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?

    2019 Survivor finaline Yunanistan takımından kalan Katherine Dalaka Google'da vatandaşlar tarafından aranıyor.

    Peki merak edilen hayatı ile Katherina Dalaka kimdir?

  • 2

    KATHERİNE DALAKA KİMDİR?

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?
    Katerina Dalaka Yunan takımında Survivor 2019’da yer aldı. Yarışmacı Almanya’nın Münih kentinde 20 Ağustos 1992 yılında doğdu.
  • 3

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?

    Selanik Aristoteles Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Katerina Dalaka'nın ailesinin de sportmen bir geçmişi var.

    SURVİVOR TARİHİNE DAMGA VURAN KADIN YARIŞMACILAR

  • 4

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?
    400 m engelli pistinde Yunanistan şampiyonluğu bulunan Katerina Dalaka, Survivor Yunanistan 2018'a müthiş performansıyla damga vurmuştu.
  • 5

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?
    Acun Ilıcalı, Katerina Dalaka ile yaşadığı ilginç anıyı şu şekilde anlattı, "Yunan Survivor'ında çok değişik bir durum oluyor o da şu, kadın yarışmacılardan birisi (Katerina Dalaka) karşı takımdaki erkek yarışmacıyı seçiyor ve büyük bir mücadele oluyor, mücadeleyi Katerina kazanıyor"
  • 6

    Survivor 2019, Survivor 2019 Katherina Dalaka, Katherina Dalaka kimdir?
    26 yaşında olan Katerina Dalaka’nın boyu 1,71 kilosu ise 55 kg.
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