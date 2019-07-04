Katharine McPhee ve David Foster evlendi
Geçtiğimiz haftalarda ön balayı yapan ünlü çift Katharine McPhee (35) ve David Foster (69) sade bir törenle resmi olarak hayatlarını birleştirdi.
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1Bir süredir nişanlı olan 35 yaşındaki Katharine McPhee ile 69 yaşındaki David Foster, Londra'da sade bir törenle evlendi.
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2Gelin Katharine McPhee, törende ünlü tasarımcı Zac Posen'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi.
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3Çift, düğün öncesi Mykonos adasında büyük gün için enerji toplamak amacıyla kısa bir tatil yaptı.
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4Katherine McPhee ilk evliliğini 2008 ile 2016 arasında Nick Cokas ile yaptı.
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Foster ise beşinci evliliği için imza attı.
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Daha önceki dört evliliğinden beş çocuğu bulunan David Foster, son olarak Bella ve Gigi Hadid'in anneleri Yolanda Foster ile evliydi. Bu evlilik, 2017 yılında sona erdi.
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7Çift düğün fotoğraflarını Instagram hesaplarından paylaştı.