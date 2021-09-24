Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı!

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Los Angeles'taki bir mekanda yemek yedi. Restorana kırmızı-beyaz renkli bir elbiseyle giren anne Hilton, çıkışta masa örtüsüne sarınarak çıktı.

24.09.2021 - 10:42

Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 1
Dünyanın en zengin ailelerinden birine mensup olan Kathy Hilton, şaşırtan bir harekete imza attı. Anne Hilton, geçtiğimiz gün kızları Paris ve Nicky ile birlikte bir yardım etkinliğine katıldı.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 2
Evinden çıkarken kırmızı-beyaz renkli bir elbise giyen Kathy Hilton, Real Housewives of Beverly Hills için kamera karşısına geçti. 63 yaşındaki Hilton, dostlarıyla birlikte Los Angeles'ın en gözde restoranlarından birinde akşam yemeği yedi. Fakat Kathy Hilton, çıkışta beyaz bir masa örtüsüne sarınıp çıktı.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 3
Gerçeği basın mensuplarından da gizlemeyen Kathy Hilton, "Masa örtüsüne sarındım" dedi. Kilton'un o gün giydiği elbiseyi ise yakın arkadaşı Elliot Mintz'in taşıdığı görüldü.

Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 4
Herkes, restoran çıkışı arkadaşı Faye Resnick ile kol kola görüntülenen Kathy Hilton'un elbisesine ne olduğunu merak etti.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 5
Bazı kişiler kıyafetin üzerine herhangi bir yiyecek ya da içecek dökülmüş olabileceğini ileri sürdü. Bazıları da kıyafetin herhangi bir yerinin yırtılmış ya da sökülmüş olabileceğini savundu. Bu konuda ne Kathy Hilton ne de sözcüsü herhangi bir açıklama yaptı.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 6
Fakat sosyal medyada ve konunun yer aldığı Magazin sitelerinde Kathy Hilton'un restoranın masa örtüsüne sarınmasıyla ilgili olarak esprili yorumlar da yapıldı.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 7
Bir kullanıcı "Kathy, restoranın masa örtüsünün kendi kıyafetinden daha güzel göründüğünü anlamış olabilir" diye yorum yaptı.
Kathy Hilton restorandan masa örtüsüne sarınarak çıktı! - 8
Bir başkası da "İstese asistanını gönderip kendisi için yeni bir kıyafet getirtebilirdi." şeklinde görüşünü bildirdi.

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