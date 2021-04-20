Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında

ntv.com.tr 20.04.2021 - 09:35
Boşanmış çift Katie Holmes ile Tom Cruise’un kızı Suri artık 15 yaşında. 42 yaşındaki Katie Holmes, Suri Cruise’un doğum gününü Instagram paylaşımlarıyla kutladı.
Holmes, daha önce hiç görülmemiş, kızıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Holmes, mesajında, “Mutlu 15. yaşlar tatlım. Seni seviyorum. 15 olduğuna inanamıyorum!” yazdı.
Holmes, bugüne kadar kızının özel hayatının gizliliği konusunda çok duyarlı davrandı, onunla ilgili paylaşımlar yapmadı.
Katie Holmes ile 58 yaşındaki Tom Cruise, 2005 yılında tanıştı ve tanışmalarından yedi ay sonra nişanlandı. Bir dönem basının gözdesi olan çifte medyada ‘TomKat’ adı takılmıştı.
Bir yıl sonra 18 Nisan’da Suri dünyaya geldi. Çift, Kasım 2006’da evlendi, 2012’de boşandı.
2013-2019 yılları arasında müzisyen ve oyuncu Jamie Foxx ile birliktelik yaşayan Holmes, 2020’den bu yan şef Emilio Vitolo Jr ile birlikte. Çift, şimdiye kadar hiç birlikte görüntülenmedi.
Öte yandan Tom Cruise, Katie Holmes ile evli olduğu dönemde sık sık kızıyla birlikte görüntülenirken, Scientology tarikatına üye olan oyuncunun kızı Suri’yle ilişkisini kestiği iddia edilmişti.
Eski bir Scientology üyesinin iddiasına göre, ABD’li aktör, tarikat tarafından izin verilmediği için, tarikata üye olmayan kızını 2013’ten bu yana görmüyor.
Scientology kilisesinin eski takipçisi ve Je Suis a Cult Whistleblower: Scientology Kills kitabının yazarı Samantha Domingo, Cruise’un kızıyla en son fotoğrafının 2013 yılında çekilmiş olduğuna işaret etmişti. Scientology kilisesi, iddiaları yalanlamıştı.