Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında

Bir dönem Hollywood'un en gözde çiftlerinden olan, daha sonra boşanan Katie Holmes ve Tom Cruise'un medyanın da odağında olan kızları Suri 15 'inci yaşına girdi. Katie Holmes, kızının doğum gününü daha önce görülmemiş fotoğraflarını yayınlayarak kutladı. Öte yandan Tom Cruise'un kızıyla yıllardır görüşmediği iddia ediliyor.

ntv.com.tr 20.04.2021 - 09:35

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 1

Boşanmış çift Katie Holmes ile Tom Cruise’un kızı Suri artık 15 yaşında. 42 yaşındaki Katie Holmes, Suri Cruise’un doğum gününü Instagram paylaşımlarıyla kutladı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 2

Holmes, daha önce hiç görülmemiş, kızıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 3

Holmes, mesajında, “Mutlu 15. yaşlar tatlım. Seni seviyorum. 15 olduğuna inanamıyorum!” yazdı.   

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 4

Holmes, bugüne kadar kızının özel hayatının gizliliği konusunda çok duyarlı davrandı, onunla ilgili paylaşımlar yapmadı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 5

Katie Holmes ile 58 yaşındaki Tom Cruise, 2005 yılında tanıştı ve tanışmalarından yedi ay sonra nişanlandı. Bir dönem basının gözdesi olan çifte medyada ‘TomKat’ adı takılmıştı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 6

Bir yıl sonra 18 Nisan’da Suri dünyaya geldi. Çift, Kasım 2006’da evlendi, 2012’de boşandı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 7

2013-2019 yılları arasında müzisyen ve oyuncu Jamie Foxx ile birliktelik yaşayan Holmes, 2020’den bu yan şef Emilio Vitolo Jr ile birlikte. Çift, şimdiye kadar hiç birlikte görüntülenmedi.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 8

Öte yandan Tom Cruise, Katie Holmes ile evli olduğu dönemde sık sık kızıyla birlikte görüntülenirken,   Scientology tarikatına üye olan oyuncunun kızı Suri’yle ilişkisini kestiği iddia edilmişti.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 9

Eski bir Scientology üyesinin iddiasına göre, ABD’li aktör, tarikat tarafından izin verilmediği için, tarikata üye olmayan kızını 2013’ten bu yana görmüyor.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 10

Scientology kilisesinin eski takipçisi ve Je Suis a Cult Whistleblower: Scientology Kills kitabının yazarı Samantha Domingo, Cruise’un kızıyla en son fotoğrafının 2013 yılında çekilmiş olduğuna işaret etmişti. Scientology kilisesi, iddiaları yalanlamıştı.

Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 11
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 12
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 13
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 14
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 15
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 16
Katie Holmes ve Tom Cruise'un kızları Suri artık 15 yaşında - 17

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