Katie Price estetik operasyonlarını izlenmeye açtı

Estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih eden İngiliz yıldız Katie Price, yeni bir gelir kapısı için adım attı. Price, geçirdiği operasyonların videolarını 5 sterline sansürsüz olarak izlemeye açtı.

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20.08.2021 - 15:50

Katie Price, yeni bir adım attı. 43 yaşındaki Price'a "estetik buzdağının" su altında kalan kısmını da gözler önüne sermeye karar verdi.



Estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih eden, son yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatını YouTube kanalında yayınlayan, yeni bir adım attı. 43 yaşındaki Price'a "estetik buzdağının" su altında kalan kısmını da gözler önüne sermeye karar verdi.

Gösteri dünyasında bir dönem Jordan adıyla tanınan Katie Price, operasyon görüntülerini kullanarak para kazanmak amacında.

Bunun için de geçirdiği yüz gerdirme operasyonunun videolarını sansürsüz olarak 5 Sterlin yani 58 TL karşılığında yayınlıyor.

TÜM AYRINTILAR GÖRÜNTÜLERDE YER ALIYOR



Katie Price bu konudaki duyuruyu da yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Price duyuruda "Estetik operasyon serüvenime birinci elden tanık olun" diye yazdı ve takipçilerini o videoları izlemeye çağırdı.







'ESTETİK BAĞIMLISI DEĞİLİM'

Yıllar içinde kaç tane estetik operasyon geçirdiğini kendisi bile tam olarak hatırlamayan Katie Price, bu konuya olan düşkünlüğünü gizlemiyor.

Fakat kendisine yöneltilen "bağımlı" iddialarını da reddediyor. "Ben estetik bağımlısı değilim, öyle görülmek istemiyorum" diyor Price.