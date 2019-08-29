Katie Price Türkiye’de estetik ameliyat oldu
ntv.com.tr
İstanbul’da bir estetik kliniğinde yüz gerdirme operasyonu geçiren İngiliz model Katie Price, yaralarının iyileşmemesi ve ağrıları nedeniyle yeniden Türkiye’ye geldi.
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İngiliz model Katie Price, Türkiye’de yaptırdığı yüz gerdirme operasyonundan istediği sonucu alamayınca tekrar Türkiye’ye döndü.
41 yaşındaki model, estetik ameliyat sonrası yüzünün bir türlü iyileşmemesinden dolayı, operasyon geçirdiği estetik merkezine tekrar gitti.
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Daily Mail’e konuşan Price’a yakın bir kaynak, “Katie yüz gerdirme yaralarının yavaş iyileşmesinden dolayı çok sıkıntılı. Yüzündeki şişliklerin inmemesi ve ameliyat izlerinin enfekte olması nedeniyle ağrı çeken Price, ameliyat sonrası acil kontrol için gizlice İstanbul’a geldi.
Price, ameliyattan hemen sonraki görüntüsünün fotoğraflanmasından kaçınmamıştı.
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Ağustos ayı başında operasyon geçiren Price’ın yoğun ağrıları için sık sık ağrı kesicilere başvurduğu ve geceleri uykusuzluk sorunu yaşadığı öğrenildi.
Price’a yakın bir kaynak, kulağının yanında bulunan dikişlerin ağrısından rahatsızlık duyan Price’ın kulağı düşecek gibi hissettiğini belirtti.
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Ağustos ayı başında operasyon geçiren Price’ın yoğun ağrıları için sık sık ağrı kesicilere başvurduğu ve geceleri uykusuzluk sorunu yaşadığı öğrenildi.
Price’a yakın bir kaynak, kulağının yanında bulunan dikişlerin ağrısından rahatsızlık duyan Price’ın kulağı düşecek gibi hissettiğini belirtti.
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Daha genç bir görünüm elde etmek için sürekli estretik operasyon geçirmekten kaçınmayan Price, son olarak gözlerini ve yüzünü kaldırtma (lifting) operasyonu geçirdi.
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Modelliğe ilk başladığı yıllarda estetiksiz hali çok farklı olan beş çocuk annesi Price, ilk olarak 1998 yılında meme estetiği yaptırdı. 1999 ve 2006 yıllarında yeniden meme estetiğiyle göğüslerini daha da büyüttü.
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72007’de burun ve diş estetiği yaptıran Price, sonraki yıllarda göğüslerini yeniden küçülttü. Geçirdiği bir enfesksiyon nedeniyle göğüs implanlatını çıkarttıran Price, botoks, dudak dolgusu ve yüz gerdirme operasyonları geçirdi
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82017’de göğüslerini yeniden büyütmeye karar veren ünlü model, bugüne kadar üç kez yüz gerdirme operasyonu geçirdi.