Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı

Estetik operasyonlar için Türkiye'yi tercih eden İngiliz yıldız Katie Price, son yaptırdığı yüz gerdirme ameliyatını YouTube kanalında yayınladı. Sevgilisi Carl Woods'un da yağ aldırma operasyonu yaptırdığı görüldü.

ntv.com.tr 02.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 12:00

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 1

ESTETİK ANI YOUTUBE'DA

Eski model ve reality show yıldızı Katie Price, sık sık Türkiye’ye gelerek estetik operasyon yaptırmasıyla biliniyor. 43 yaşındaki İngiliz yıldız, son estetik seyahatinde kameraya aldırdığı operasyon anını YouTube kanalında yayınladı.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 2

DÖRDÜNCÜ KEZ YÜZÜNÜ GERDİRDİ

İstanbul’da bir plastik cerrahi kliniğinde dördüncü kez yaptırdığı yüz gerdirme (lifting) operasyonunun bir kısımını, “Yüz gerdirmemin filmini çektim” notuyla paylaştı. 31 yaşındaki sevgilisi Carl Woods ile birlikte geldikleri İstanbul’da çektirdiği video, ilk olarak havaalanından başlıyor.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 3

SEVGİLİSİ DE BIÇAK ALTINA YATTI

Videoya göre operasyon geçiren, bir tek Price değil. Bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Woods da yağ aldırmak için bıçak altına yatmış.  

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 4

Operasyon öncesi kan aldırma işlemi yapılan Price, videoda, kendisi için en zor kısmın iğne olduğunu söylüyor. Ameliyata hazırlık aşamaları da tüm detaylarıyla videoda görülüyor.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 5

Sabahın erken saatlerinde yapılacak operasyon için hastaneye giden Price, sağlık ekibine, “Uykuluyken söyleyeceklerim için özür dilerim” şeklinde espri yapıyor. Operasyon belgeselinin ilk bölümü, Price’ın anestezi etkisiyle kendinden geçmesiyle sona eriyor.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 6

Estetik operasyon tutkusuyla tanınan Price, ilk olarak 2017’de Londra’da ameliyat oldu, yüzünü gerdirdi.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 7

TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR

Mayıs 2019’da “vücudunu iğrenç bulduğu” itirafı sonrası ikinci kez yüz gerdirme ameliyatı oldu. Bunun için Türkiye’yi seçen Price, Ağustos 2019’da yine ülkemizde üçüncü yüz gerdirme operasyonuna girdi.

Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı - 8

5 ÇOCUĞU VAR

Price’ın en büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Price’ın eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.

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