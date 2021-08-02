Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı

ntv.com.tr 02.08.2021 - 11:58 | Son Güncelleme : 02.08.2021 - 12:00
ESTETİK ANI YOUTUBE'DA
Eski model ve reality show yıldızı Katie Price, sık sık Türkiye’ye gelerek estetik operasyon yaptırmasıyla biliniyor. 43 yaşındaki İngiliz yıldız, son estetik seyahatinde kameraya aldırdığı operasyon anını YouTube kanalında yayınladı.
DÖRDÜNCÜ KEZ YÜZÜNÜ GERDİRDİ
İstanbul’da bir plastik cerrahi kliniğinde dördüncü kez yaptırdığı yüz gerdirme (lifting) operasyonunun bir kısımını, “Yüz gerdirmemin filmini çektim” notuyla paylaştı. 31 yaşındaki sevgilisi Carl Woods ile birlikte geldikleri İstanbul’da çektirdiği video, ilk olarak havaalanından başlıyor.
SEVGİLİSİ DE BIÇAK ALTINA YATTI
Videoya göre operasyon geçiren, bir tek Price değil. Bir yıldan uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Woods da yağ aldırmak için bıçak altına yatmış.
Operasyon öncesi kan aldırma işlemi yapılan Price, videoda, kendisi için en zor kısmın iğne olduğunu söylüyor. Ameliyata hazırlık aşamaları da tüm detaylarıyla videoda görülüyor.
Sabahın erken saatlerinde yapılacak operasyon için hastaneye giden Price, sağlık ekibine, “Uykuluyken söyleyeceklerim için özür dilerim” şeklinde espri yapıyor. Operasyon belgeselinin ilk bölümü, Price’ın anestezi etkisiyle kendinden geçmesiyle sona eriyor.
Estetik operasyon tutkusuyla tanınan Price, ilk olarak 2017’de Londra’da ameliyat oldu, yüzünü gerdirdi.
TÜRKİYE'Yİ TERCİH EDİYOR
Mayıs 2019’da “vücudunu iğrenç bulduğu” itirafı sonrası ikinci kez yüz gerdirme ameliyatı oldu. Bunun için Türkiye’yi seçen Price, Ağustos 2019’da yine ülkemizde üçüncü yüz gerdirme operasyonuna girdi.
5 ÇOCUĞU VAR
Price’ın en büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Price’ın eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.