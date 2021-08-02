Katie Price Türkiye'de yaptırdığı estetik operasyonu YouTube'da yayınladı

5 ÇOCUĞU VAR

Price’ın en büyük çocuğu Dwight Yorke ile evliliğinden dünyaya gelen 18 yaşındaki Harvey. Peter Andre ile evliliğinden 15 yaşında Junior ve 13 yaşında Princess adlı iki çocuğu var. Price’ın eski eşi Kieran Hayler'dan da 7 yaşında Jett ve 6 yaşında Bunny adında iki oğlu bulunuyor.