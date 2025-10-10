Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede

News Medical’in aktardığına göre, bu katkı maddelerinin olumsuz etkileri arasında alerjilerden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) kadar uzanan birçok sağlık sorunu bulunuyor. Özellikle sodyum benzoat ve metilparaben gibi bazı katkılar, doğrudan cilt alerjileri ve astım krizleriyle ilişkilendiriliyor.

Hatta bazı araştırmalar, yapay tatlandırıcı içeren gazsız içecekleri daha fazla tüketen kadınların, çocuklarında astım görülme riskinin daha yüksek olduğunu öne sürüyor.





