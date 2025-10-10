Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede
Özellikle çocukların sık tükettiği atıştırmalıklar ve içeceklerde bulunan katkı maddelerinin, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak astımı tetikleyebileceği ortaya çıktı.
Katkı maddeleri; ürünün tadını, görüntüsünü iyileştirmek ya da raf ömrünü uzatmak amacıyla birçok ultra işlenmiş gıdada kullanılıyor. Daha önceki çalışmalar, çocukların yetişkinlere kıyasla daha fazla ultra işlenmiş gıda tükettiğini ve bu maddelere karşı daha hassas olduklarını göstermişti.