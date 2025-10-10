Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede

Özellikle çocukların sık tükettiği atıştırmalıklar ve içeceklerde bulunan katkı maddelerinin, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratarak astımı tetikleyebileceği ortaya çıktı.

Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede - 1

Katkı maddeleri; ürünün tadını, görüntüsünü iyileştirmek ya da raf ömrünü uzatmak amacıyla birçok ultra işlenmiş gıdada kullanılıyor. Daha önceki çalışmalar, çocukların yetişkinlere kıyasla daha fazla ultra işlenmiş gıda tükettiğini ve bu maddelere karşı daha hassas olduklarını göstermişti.


YAŞAM HABERLERİ

Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede - 2

News Medical’in aktardığına göre, bu katkı maddelerinin olumsuz etkileri arasında alerjilerden dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) kadar uzanan birçok sağlık sorunu bulunuyor. Özellikle sodyum benzoat ve metilparaben gibi bazı katkılar, doğrudan cilt alerjileri ve astım krizleriyle ilişkilendiriliyor.

Hatta bazı araştırmalar, yapay tatlandırıcı içeren gazsız içecekleri daha fazla tüketen kadınların, çocuklarında astım görülme riskinin daha yüksek olduğunu öne sürüyor.


Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede - 3

Frontiers dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, katkı maddelerinin çocuklarda metabolik ve bağışıklık sistemi yollarını nasıl bozabileceğine dair önemli veriler elde edildi. Araştırmada astım hastası 120 çocuk ile sağlıklı 120 çocuk karşılaştırıldı. Her iki gruptan alınan serum örneklerinde 10 farklı katkı maddesinin seviyeleri ölçüldü.

Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede - 4

Astım hastası çocukların serumlarında özellikle dehidroasetik asit ve benzoik asit düzeyleri, sağlıklı çocuklara göre anlamlı derecede daha yüksek bulundu.

Katkı maddeleri astım krizlerini tetikliyor: En çok çocuklar tehlikede - 5

Dikkat çeken araştırmanın sonucunda yer alan açıklamada “Katkı maddeleri, yardımcı T hücreleri ve antijen sunan hücrelerin metabolik düzenini bozarak bağışıklık sistemindeki toleransı sekteye uğratabilir ve astımı kötüleştirebilir” ifadelerine yer verildi.

DAHA FAZLA GÖSTER