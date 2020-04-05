Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Forbes’a göre 57,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan dördüncü kadın şarkıcı olan Perry ile 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanışmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde yaşadıkları ilişkilerine Mart 2017'de ara verseler de 2018’de tekrar barışmışve Şubat 2019’da da nişanlanmışlardı.