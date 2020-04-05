Katy Perry bebeğinin cinsiyetini açıkladı

05.04.2020 - 11:48
Ünlü şarkıcı Katy Perry ve ünlü aktör Orlando Bloom, ilk çocuklarının cinsiyetinin kız olacağını Instagram üzerinden, eğlenceli bir fotoğrafla sevenleriyle paylaştı.
"O BİR KIZ"
Nişanlısı Orlando Bloom’un pembe pasta kremasına bulanmış yüzünün fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Perry, “O bir kız” yazarak ilk bebeğinin kız olduğunu duyurdu. Katy Perry’nin bu paylaşımına birçok ortak arkadaşından beğeni ve yorum yağdı. Jeremy Scott, “Onu giydirmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
Ünlü aktör, 2010 yılında ünlü Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr ile evlenmiş, 2011 yılında Flynn adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ayrılmıştı.
Perry ve Bloom çifti bu yaz planladıkları düğünlerini, corona virüs salgını nedeniyle ertelemişti.
Forbes’a göre 57,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan dördüncü kadın şarkıcı olan Perry ile 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanışmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde yaşadıkları ilişkilerine Mart 2017'de ara verseler de 2018’de tekrar barışmışve Şubat 2019’da da nişanlanmışlardı.