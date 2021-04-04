Katy Perry bebeğiyle plajda

Katy Perry, eşi Orlando Bloom ve annesiyle birlikte küçük kızı Daisy'yi plaja götürdü.

ntv.com.tr 04.04.2021 - 13:40

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Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, bebekleri Daisy ile birlikte plaj keyfi yaptı.
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Çifte, ünlü şarkıcı Perry'nin annesi de eşlik etti.
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Santa Barbara'daki plajdan ayrılırken Perry, kızı Daisy'yi kucağında talırken Orlando Bloom da köpeklerini taşıma işini üstlendi.
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Perry'nin annesi de eşyaları kucaklayarak taşıdı.
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36 yaşındaki Perry ile 44 yaşındaki Bloom'un bebekleri geçen yıl ağustos ayında dünyaya geldi. Daisy Dove adı verilen bebek, Katy Perry'nin ilk çocuğu, Orlando Bloom'un ise ikinci çocuğu. Ünlü aktörün süper model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn adında 10 yaşında bir oğlu bulunuyor. Bloom ile Kerr çifti 2007'de birlikteliklerine başlamış, 2010'da evlenmiş ve 2013'te de boşanmıştı.
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"SEVGİYLE DOLUYUZ"

Nişanlı çift Perry ve Bloom, kızları Daisy'nin doğumundan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Sevgiyle doluyuz ve kızımızın gelişinin güvenli ve sağlıklı olması mucizesini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki biz şanslılardanız ve herkes bizimki gibi huzurlu bir doğum deneyimi yaşayamayabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki toplumlar hala sağlık çalışanı sıkıntısı çekiyor ve her 11 saniyede bir hamile kadın veya yeni doğan, çoğunlukla önlenebilir nedenlerden ölüyor. Covid-19 salgınından bu yana çok daha fazla yeni doğan risk altında, çünkü su, sabun, aşı ve hastalıkları önleyecek ilaçtan mahrumlar. Yeni doğan ebeveynleri olarak artık ebeveynlerle her zamankinden fazla empati kurduğumuz için bu durum bizim kalbimizi kırıyor.”

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