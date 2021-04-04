Katy Perry bebeğiyle plajda

"SEVGİYLE DOLUYUZ"

Nişanlı çift Perry ve Bloom, kızları Daisy'nin doğumundan açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Sevgiyle doluyuz ve kızımızın gelişinin güvenli ve sağlıklı olması mucizesini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki biz şanslılardanız ve herkes bizimki gibi huzurlu bir doğum deneyimi yaşayamayabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki toplumlar hala sağlık çalışanı sıkıntısı çekiyor ve her 11 saniyede bir hamile kadın veya yeni doğan, çoğunlukla önlenebilir nedenlerden ölüyor. Covid-19 salgınından bu yana çok daha fazla yeni doğan risk altında, çünkü su, sabun, aşı ve hastalıkları önleyecek ilaçtan mahrumlar. Yeni doğan ebeveynleri olarak artık ebeveynlerle her zamankinden fazla empati kurduğumuz için bu durum bizim kalbimizi kırıyor.”