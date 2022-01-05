Katy Perry içecek sektörüne yatırım yaptı

Haberler 05.01.2022 - 14:48
Eğlence ve sanat dünyasının önde gelen isimleri, yüksek kazançlarına rağmen risk alıp yeni yatırım arayışlarına devam ediyor. Dünyanın sayılı zenginleri arasındaki ünlü isimler, öncelikli olarak emlak sektörünü tercih etse de son zamanlarda kendi markalarını kurup farklı alanlara girenlerin sayısı dikkat çekiyor.
Bu noktada en çok ilgiyi kozmetik görüyor. Ariana Grande, Halsey, Jennifer Aniston, Jessica Alba, Millie Bobby Brown, Harry Styles ve Miranda Kerr akla gelen isimlerden sadece birkaçı.
Kozmetiği takip moda alanına yatırım yapanlar arasında ise Victoria Beckham, Rihanna, Sarah Jessica Parker ve Jennifer Lopez dikkat çekiyor.
Son zamanların popüler yatırım sektörü ise içecek markaları oldu. George Clooney, Justin Timberlake, Kendall Jenner, Dwayne Johnson, Conor McGregor, ve Chaning Tatum bu alanda yatırımlarının yanısıra kazançlarıyla da öne çıkan isimler. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bile kendi alkol markasını kurdu. Ancak sektöre yatırım sadece alkol alanında değil.
Mesela Vanessa Hudgens, Blake Lively ve Bella Hadid, sağlıklı içecek markalarını kuranlar arasında. Onların arasına şimdi de Katy Perry katıldı. Amerikalı şarkıcı, arkadaşı Morgan McLachlan ile birlikte kurduğu De Soi, içeriğinde adaptojenlere yer vererek kendini benzerlerinden ayrıştırıyor.
*Adaptojen Nedir?
Adaptojen günümüzde meyve suyu barlarından yaşam tarzı bloglarına, her yerde karşımıza çıkan bir iyi yaşam terimi. Temel olarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik her türlü strese karşı vücudumuza direnç sağlamada yardımcı, toksik (zehirli) olmayan bitkileri ifade etmede kullanılıyorlar. Çin ve Ayurvedik şifa geleneklerinde yüzyıllardır kullanılmakta olan bu otlar ve kökler bugün adeta ikinci rönesanslarını yaşıyorlar.