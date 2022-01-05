Katy Perry içecek sektörüne yatırım yaptı

Son zamanların popüler yatırım sektörü ise içecek markaları oldu. George Clooney, Justin Timberlake, Kendall Jenner, Dwayne Johnson, Conor McGregor, ve Chaning Tatum bu alanda yatırımlarının yanısıra kazançlarıyla da öne çıkan isimler. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bile kendi alkol markasını kurdu. Ancak sektöre yatırım sadece alkol alanında değil.