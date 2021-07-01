Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

01.07.2021 - 08:34
Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı.İkili, sabah saatlerinde kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru ise kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Çift bir ara deniz içerisinde aşka gelip öpüşürken objektiflere takıldı.
HER ŞEY ÖDÜL GECESİNDE BAŞLADI
Çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.
Bloom tanışma hikayeleri Mirror gazetesine anlatırken, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.
Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti. Oyuncu, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.
Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.