Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri kızları dünyaya gelen Orlando Bloom ile Katy Perry, tatile devam ediyor. Çift, İtalya ve Yunanistan'dan sonra Bodrum'a geçti.

01.07.2021 - 08:34

Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve oyuncu Orlando Bloom tatil rotasını Bodrum'a çevirdi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Yunanistan üzerinden ilçeye giriş yapan çift, dün kaldıkları otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

İkili, sabah saatlerinde kısa deniz sefasının ardından şezlonga geçerek, güneşlenmeyi tercih etti. Perry ve Bloom, akşama doğru ise kürek sörfü yapıp, daha sonra kendilerini serin sulara bıraktı.
Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 2

Çift bir ara deniz içerisinde aşka gelip öpüşürken objektiflere takıldı. 

Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 3
Doğum kilolarını sorun etmeyen Perry gönlünce eğlendiği tatilde kano yaparken görüntülendi.
Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 4
Çift geçtiğimiz haftalarda kızları Daisy ve Bloom'un Miranda Kerr ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'e gitmişti.
Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 5
Tatil esnasında zaman zaman romantikleşen ikili, bu anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmemişti. 44 yaşındaki Bloom bir ara cep telefonu ile 36 yaşındaki nişanlısı Perry'yi öperken fotoğraf çekmiş, çiftin o anları da kendilerini takip eden paparazzilerden kaçmamıştı.
Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da - 6

HER ŞEY ÖDÜL GECESİNDE BAŞLADI

Çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.

Bloom tanışma hikayeleri Mirror gazetesine anlatırken, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.

Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti. Oyuncu, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.

Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.

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