Katy Perry ve Orlando Bloom Bodrum’da

HER ŞEY ÖDÜL GECESİNDE BAŞLADI

Çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.

Bloom tanışma hikayeleri Mirror gazetesine anlatırken, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.

Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti. Oyuncu, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.

Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.