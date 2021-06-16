Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde

Katy Perry ve Orlando Bloom çifti çocuklarıyla tatile çıktı. Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan ünlü çift, Bloom'un Adriana Lima ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'e gitti. Zaman zaman romantikleşen ikili, bu anların fotoğrafını çekmeyi ihmal etmedi.

16.06.2021 - 07:29 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 07:30

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 1

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, geçen yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, yanlarına Bloom'un Adriana Lima ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'te tatile çıktı. 

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 2

Gün boyunca tarihi yerleri gezip, gondol keyfi yapan ünlü çiftin neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 3

Çift, kızları Daisy ve Bloom'un 10 yaşındaki oğlu Flynn Christopher ile sık sık fotoğraf çektirdi. 

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 4
İkili, tatilde neredeyse her anlarını fotoğrafladı. Bir ara Perry, nişanlısı Bloom'un kızlarına tatlı yedirme anını kameraya aldı.
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 5

Çift, fotoğraf çekme işini ileri götürerek, romantik anlarını bile çekmekten geri kalmadı. 44 yaşındaki Bloom bir ara cep telefonu ile 36 yaşındaki nişanlısı Perry'yi öperken fotoğraf çekti. Çiftin o anları da kendilerini takip eden paparazzilerden kaçırmadı. 

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 6
Bloom, öpüşürken iyi fotoğraf yakalayabilmek için epey uğraştı.
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 7

Çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 8
Bloom tanışma hilkayeleri Mirror gazetesine anlatırken, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 9
Bloom, Perry'nin aktör Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini söyleyerek, o masaya kutularla hamburger taşındığını gördüğünü belirtmişti. Oyuncu, Washington'ın yanına giderek, "Bir tane alabilir miyim?" diye sorduğunu ve arkadaşının da "Elbette" dediğini söylemişti. Bloom, o esnada Perry'e göz kırptığını itiraf etmişti.
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 10

Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.

Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 11
Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde - 12

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