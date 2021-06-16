Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde

16.06.2021 - 07:29 | Son Güncelleme : 16.06.2021 - 07:30
Ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom, geçen yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, yanlarına Bloom'un Adriana Lima ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'te tatile çıktı.
Gün boyunca tarihi yerleri gezip, gondol keyfi yapan ünlü çiftin neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.
Çift, kızları Daisy ve Bloom'un 10 yaşındaki oğlu Flynn Christopher ile sık sık fotoğraf çektirdi.
Çift, fotoğraf çekme işini ileri götürerek, romantik anlarını bile çekmekten geri kalmadı. 44 yaşındaki Bloom bir ara cep telefonu ile 36 yaşındaki nişanlısı Perry'yi öperken fotoğraf çekti. Çiftin o anları da kendilerini takip eden paparazzilerden kaçırmadı.
Çift, 2016 yılındaki Altın Küre Ödülleri gecesinde birbirlerine aşık oldu.
Katy Perry ve Orlando Bloom, iki sene önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Çift, geçtiğimiz yaz Japonya'da yapacakları düğünü salgın sebebiyle ertelemek zorunda kalmıştı.