Katy Perry ve Orlando Bloom çocuklarıyla Venedik tatilinde

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom , geçen yıl ağustos ayında kızları Daisy Dove'u kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Çift, yanlarına Bloom'un Adriana Lima ile evliliğinden olan oğlunu da alarak Venedik'te tatile çıktı.

Çift, fotoğraf çekme işini ileri götürerek, romantik anlarını bile çekmekten geri kalmadı. 44 yaşındaki Bloom bir ara cep telefonu ile 36 yaşındaki nişanlısı Perry'yi öperken fotoğraf çekti. Çiftin o anları da kendilerini takip eden paparazzilerden kaçırmadı.

Bloom tanışma hilkayeleri Mirror gazetesine anlatırken, "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında... Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada 'Oo! Sanırım bu Katy Perry!' diye aklımdan geçirdim" demişti.