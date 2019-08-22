Katy Perry ve Orlando Bloom’dan kırmızı halıda aşk pozları
ntv.com.tr
Amazon’un yeni dizisi Carnival Row’un başrol oyuncusu Orlando Bloom, dizinin prömiyerinde sevgilisi Katy Perry ile aşk pozları verdi. Kırmızı halının bir diğer yıldızı, dizinin başrol oyuncularından Cara Delevingne oldu.
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Amazon’un yeni dizisi Carnival Row’un dün Hollywood’daki Çin Tiyatrosu’nda prömiyeri yapıldı.
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Prömiyerde başrol oyuncuları Cara Delevingne ve Orlando Bloom hazır bulundu.
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Orlando Bloom, kırmızı halıda sevgilisi şarkıcı Katy Perry ile birlikte yer aldı.
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Çift, objektiflere aşk pozları verdi.
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Kırmızı halının bir diğer yıldızı Cara Delevingne, Iris Van Herpen tasarımı elbisesiyle ilgi çekti.
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Kırmızı halıda filmin oyuncu kadrosunda yer alan Tamzin Merchant, David Gyasi, Karla Crome, Jared Harris, Andrew Gower, Caroline Ford, ve Arty Froushan da birlikte poz verdi.
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30 Ağustos’ta yayınlanmaya başlayacak olan, ünlü yönetmen Guillermo del Toro’nun yapım kadrosunda bulunduğu dizinin senaryosunu The 4400’ın yaratıcılarından Rene Echeverria kaleme aldı.
Zaman olarak gelecekte geçen dizi, insanların ve diğer her türlü yaratığın bir arada yaşadığı Burgue isimli şehirdeki seri katil terörünü konu alıyor.