Katy Perry ve Orlando Bloom’un bebeği oldu

ntv.com.tr 27.08.2020 - 10:00
Ünlü çift Katy Perry ile Orlando Bloom’un bebeği dünyaya geldi. Bir kız bebekleri olan nişanlı çift, bebeklerine Daisy Dove Bloom adını verdi.
35 yaşındaki şarkıcı Perry ile 43 yaşındaki oyuncu Bloom, bebeklerinin doğum haberini sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. Çift, bebeklerinin doğumuyla birlikte yaptıkları bağıştan da hayranlarını haberdar etti.
Perry ve Bloom çifti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgiyle doluyuz ve kızımızın gelişinin güvenli ve sağlıklı olması mucizesini yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki biz şanslılardanız ve herkes bizimki gibi huzurlu bir doğum deneyimi yaşayamayabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki toplumlar hala sağlık çalışanı sıkıntısı çekiyor ve her 11 saniyede bir hamile kadın veya yeni doğan, çoğunlukla önlenebilir nedenlerden ölüyor. Covid-19 salgınından bu yana çok daha fazla yeni doğan risk altında, çünkü su, sabun, aşı ve hastalıkları önleyecek ilaçtan mahrumlar. Yeni doğan ebeveynleri olarak artık ebeveynlerle her zamankinden fazla empati kurduğumuz için bu durum bizim kalbimizi kırıyor.”
Çift, bebekleri Daisy’nin doğumuyla birlikte anneler ve çocukları için UNICEF’e bağış yaptıklarını duyurarak herkesi bağış yapmaya çağırdı.
Orlando Bloom’un eski eşi Miranda Kerr ile evliliğinden dokuz yaşında Flynn adında bir oğlu bulunuyor. Daisy, Katy Perry’nin ise ilk çocuğu.
Avustralyalı model Miranda Kerr ile Orlando Bloom üç yıllık evliliğin ardından 2013 yılında boşanmıştı.
Perry, mart ayında klip çekiminde hamile olduğunu açıklamıştı.
Öte yandan yazın düğün yapmayı planlayan çift, corona virüs salgını nedeniyle düğünlerini erteledi.