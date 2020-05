Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası MET Gala, katılımcı ünlülerin birbirinde renkli, şık ve cesur kıyafetleriyle her defasında gündeme yerleşiyor. Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan yeni MET Gala yapılamadı.