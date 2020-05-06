Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

MET Gala’larda tercih ettiği çılgın kıyafetlerle tanınan şarkıcı Katy Perry, MET Gala 2020 corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmeseydi yine akılda kalan bir kıyafetle boy gösterecekti.

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki şarkıcı, MET Gala için, Madonna’nın meşhur koni şeklindeki giysisine bir saygı duruşu niteliği taşıyan kıyafet seçtiğini söyledi.

Perry, seçtiği Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti sosyal medyada “Met Gala 2020’de bu olacaktı” notuyla ve kırık kalp emojisiyle paylaştı.

Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası MET Gala, katılımcı ünlülerin birbirinde renkli, şık ve cesur kıyafetleriyle her defasında gündeme yerleşiyor. Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan yeni MET Gala yapılamadı.