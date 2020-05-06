Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

Çılgın kıyafet seçimleriyle bilinen Katy Perry, MET Gala salgın nedeniyle iptal edilmeseydi Madonna’nın koni sütyenli meşhur turne kıyafetinin bir benzeriyle boy gösterecekti. Hamile şarkıcı, giyemediği kıyafeti sosyal medyada paylaşarak hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 07:04

MET Gala’larda tercih ettiği çılgın kıyafetlerle tanınan şarkıcı Katy Perry, MET Gala 2020 corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmeseydi yine akılda kalan bir kıyafetle boy gösterecekti.

Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki şarkıcı, MET Gala için, Madonna’nın meşhur koni şeklindeki giysisine bir saygı duruşu niteliği taşıyan kıyafet seçtiğini söyledi.

Perry, seçtiği Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti sosyal medyada “Met Gala 2020’de bu olacaktı” notuyla ve kırık kalp emojisiyle paylaştı.

Koni şeklindeki sütyen kısmıyla hatırlanan kıyafeti Gaultier, 1983 yılında tasarlamıştı. Madonna, 1990 yılında çıktığı Blonde Ambition adlı turnede giyince kıyafet meşhur olmuştu.

Metropolitan Museum of Art'ın, Costume Institute adlı kanadı yararına her yıl düzenlenen yardım galası MET Gala, katılımcı ünlülerin birbirinde renkli, şık ve cesur kıyafetleriyle her defasında gündeme yerleşiyor. Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan yeni MET Gala yapılamadı.

Vogue dergisi sosyal medyada herkesin katılabileceği bir MET Gala meydan okuması (challenge) başlattı. Geçmiş yıllardan ikonik kıyafetleri en iyi taklit edenlerin Amerikan Vogue dergisinde çıkma şansı elde edeceği duyuruldu.

Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeniyle 4 Mayıs’ta yapılması planlanan yeni MET Gala yapılamadı.

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