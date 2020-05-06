Katy Perry’nin Madonna göndermeli MET Gala kıyafeti

ntv.com.tr 06.05.2020 - 07:04
MET Gala’larda tercih ettiği çılgın kıyafetlerle tanınan şarkıcı Katy Perry, MET Gala 2020 corona virüs salgını nedeniyle iptal edilmeseydi yine akılda kalan bir kıyafetle boy gösterecekti.
Orlando Bloom ile birlikteliğinden ilk çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki şarkıcı, MET Gala için, Madonna’nın meşhur koni şeklindeki giysisine bir saygı duruşu niteliği taşıyan kıyafet seçtiğini söyledi.
Perry, seçtiği Jean Paul Gaultier imzalı kıyafeti sosyal medyada “Met Gala 2020’de bu olacaktı” notuyla ve kırık kalp emojisiyle paylaştı.
Koni şeklindeki sütyen kısmıyla hatırlanan kıyafeti Gaultier, 1983 yılında tasarlamıştı. Madonna, 1990 yılında çıktığı Blonde Ambition adlı turnede giyince kıyafet meşhur olmuştu.
Vogue dergisi sosyal medyada herkesin katılabileceği bir MET Gala meydan okuması (challenge) başlattı. Geçmiş yıllardan ikonik kıyafetleri en iyi taklit edenlerin Amerikan Vogue dergisinde çıkma şansı elde edeceği duyuruldu.