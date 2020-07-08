Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?)
Şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. 7 aylık hamile olan şarkıcının, sağ ayağı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry'nin 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları da kemik çıkığı olabileceğini belirtti
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