Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?)

Şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom, sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. 7 aylık hamile olan şarkıcının, sağ ayağı dikkat çekti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry'nin 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları da kemik çıkığı olabileceğini belirtti

08.07.2020 - 06:36

Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 1
Orlando Bloom ve Katy Perry çifti çocuklarının doğumu için gün sayıyor.
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 2
7 aylık hamile olan Perry, Bloom ile Kaliforniya'daki Santa Barbara sahilinde objektiflere takıldı.
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 3
Ünlü şarkıcının, nişanlısı ile yürüyüş yaparken çekilen görüntülerde, Perry'nin sağ ayağı sosyal medyada gündem oldu.
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 4
Bazı sosyal medya kullanıcıları Perry'nin 6 tane parmağının gözüktüğünü söylerken, bazıları ise kemik çıkığı olabileceğini belirtti.

Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 5
İşte kız bebekleri kucağına almayan hazırlanan ünlü çiftin yürüyüşünden fotoğraflar...
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 6
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 7
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 8
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 9
Katy Perry'nin sağ ayağı kafaları karıştırdı (6 parmağı mı var?) - 10

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