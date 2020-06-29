Katy Perry'den intihar itirafı

ntv.com.tr 29.06.2020 - 12:27
Ünlü pop yıldızı Katy Perry, ünlü aktör Orlando Bloom ile bir dargın bir barışık yaşadığı ilişki hakkında intihar itirafında bulundu. İlk bebeğine hamile olan Perry, 2017’de Bloom ile ayrıldıkları dönemde intiharın eşiğine geldiğini anlattı.
35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, 43 yaşındaki İngiliz aktörle geçici bir ayrılık yaşadıklarını ve albüm satışındaki keskin düşüşün de kendisine zor günler yaşattığını söyledi.
Perry, 2017’de çıkardığı Witness albümünün, 2013 yılındaki çıkış albümü Prism’in onda biri kadar bir satış yaptığını söyleyerek, yaşadığı üzüntüyü şöyle açıkladı:
“Kariyerim yukarı doğru giderken yaşadığım düşüş kelimenin tam anlamıyla beni ortamdan ikiye böldü. Şimdi kızımın babası olacak erkek arkadaşımla da o dönem ayrılmıştık. Sonra yeni albüm heyecanı yaşadım ama bu onaylama da bana iyi gelmedi ve bu yüzden çöktüm.”
Perry, geçen yıl çıkardığı Never Worn White şarkısına bu yıl mart ayında çektiği klibin son sahnesinde büyüyen karnını göstererek hamile olduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perry, beş aylık hamile olduğunu söyleyerek, şimdiye kadar tuttuğu en uzun sırrın bu olduğunu söylemişti.
Perry’nin ilk bebeği, Bloom’u ikinci çocuğu olacak. Ünlü aktör, 2010 yılında ünlü Victoria’s Secret meleği Miranda Kerr ile evlenmiş, 2011 yılında Flynn adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti. Çift, 2013 yılında ayrılmıştı.
Forbes’a göre 57,5 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan dördüncü kadın şarkıcı olan Perry ile 43 yaşındaki aktör Orlando Bloom 2016 yılında Altın Küre Ödülleri'nde tanışmıştı. Bir dargın bir barışık şekilde yaşadıkları ilişkilerine Mart 2017'de ara verseler de 2018’de tekrar barışmışve Şubat 2019’da da nişanlanmışlardı.