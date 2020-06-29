Katy Perry'den intihar itirafı

“Kariyerim yukarı doğru giderken yaşadığım düşüş kelimenin tam anlamıyla beni ortamdan ikiye böldü. Şimdi kızımın babası olacak erkek arkadaşımla da o dönem ayrılmıştık. Sonra yeni albüm heyecanı yaşadım ama bu onaylama da bana iyi gelmedi ve bu yüzden çöktüm.”

SiriusXM CBC radyosuna konuşan ve o dönem intiharı düşündüğünü söyleyen Perry, “Umut, Tanrı ile ilişkimden dolayı her zaman bir seçenek oldu benim için. Benden daha büyük bir şeyin beni bir amaç için yarattığını ve tek kullanımlık olmadığımı ve yaratılan her insanın bir amacı olduğunu düşünerek umudumu yitirmedim” diye konuştu.