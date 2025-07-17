Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir

5. "SANA SÖYLEMİŞTİM"

Eşiniz sizi uyardığınız bir şeyi yaparsa, kavga etmek, ondan daha iyi bildiğinizi kanıtlamanın zamanı değildir. "Sana söylemiştim" demek cazip gelebilir, ancak bu sadece kavganızı daha da körükleyebilir.

Bunun yerine, partnerinizin kaçınılabilir hataları tekrarlamamasına yardımcı olmanın daha iyi yollarını düşünmeye çalışın. Herkesin bazen yargı hataları yapabileceğini unutmamak önemlidir.