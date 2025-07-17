Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir

İlişkilerde tartışmalar kaçınılmazdır, ancak bazı ifadeler çatışmaları daha çözümsüz hale getirebilir. Hakaret etmekten, "sen hep..." gibi genellemelerden veya haklı olduğunu iddia etmekten kaçının. Endişeleri "sorun değil" diyerek geçiştirmek veya "ben demiştim" gibi böbürlenmek de zararlıdır. Bunun yerine, mevcut sorunu çözmeye, birbirinizden öğrenmeye ve daha sağlıklı bir ilişki kurmak için sakin olduğunuzda sorunları ele almaya odaklanın.

Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir - 1

Bir ilişkide anlaşmazlıklar ve kavgalar olması kaçınılmazdır. Kavgalar her zaman zor olmak zorunda değildir ve partnerinizle birlikte bir sorunu aşmanıza yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere biriyle tartıştığınızda, şu incitici sözleri söylemekten kaçının:

1. "SEN ÇOK..."

Partnerinize anlık olarak olumsuz şeyler söylemek, asla iyileştiremeyeceğiniz bir yaraya yol açabilir. Kavgaya sebep olan tek bir olaya dayanarak partnerinizin karakteri veya yetenekleri hakkında genel ifadeler kullanmaktan kaçının. Bir kavga sırasında partneriniz hakkında olumsuz bir şey söylemek üzereyseniz, bunun yerine bir an durup nefes alın. Öfkeliyken söylediğiniz sözler her zaman hissettiklerinizi yansıtmaz.


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Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir - 2

2. "SEN HER ZAMAN..."

Geçmişteki olayları tekrar gündeme getirmek, sizin ve partnerinizin gereksiz duygularını yeniden canlandırabilir. Partnerinizin sürekli hatalı olduğunu ima etmek yerine, şu anda sorun yaratan sorunu çözmeye odaklanın.
Eşiniz hakkında böyle bir açıklama yapmadan önce, buna gerçekten inanıp inanmadığınızı kendinize sorun. Bir tartışmanın amacının bir sorunu çözmek olduğunu ve partnerinizi kırıcı şeyler söyleyerek geride bırakmak olmadığını unutmayın.


Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir - 3

3. "BEN HAKLIYIM, SEN HAKSIZSIN"

Asla yanılmayacağınız tavrına sahip olmak hem sizin hem de partneriniz için zararlıdır. Partnerinizin hatalı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine, kendi yargınızın onlarınkinden daha iyi olduğunu kanıtlamanın size ne kazandıracağını düşünün.

Eşinizi küçümsemeye çalışmak yerine, bu durumda ondan bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğinize bakın. Hatalarınızı kabul etmeye istekli olmak, sağlıklı bir ilişkinin işaretidir.


Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir - 4

4. "SORUN DEĞİL"

Bir tartışmayı bitirmek için her şeyin yolunda olduğunu veya iyi olduğunuzu söylemek, gelecekte sorunlara yol açacaktır. Bir sorunu bastırmaya çalışmak, onu sonsuza dek ortadan kaldırmaz, ancak daha sonraki bir tartışmaya erteler.

Aynı konu hakkında konuşmaya devam edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, ikiniz de sakin olduğunuzda partnerinizle konuşmanız en iyisidir.


Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir - 5

5. "SANA SÖYLEMİŞTİM"

Eşiniz sizi uyardığınız bir şeyi yaparsa, kavga etmek, ondan daha iyi bildiğinizi kanıtlamanın zamanı değildir. "Sana söylemiştim" demek cazip gelebilir, ancak bu sadece kavganızı daha da körükleyebilir.

Bunun yerine, partnerinizin kaçınılabilir hataları tekrarlamamasına yardımcı olmanın daha iyi yollarını düşünmeye çalışın. Herkesin bazen yargı hataları yapabileceğini unutmamak önemlidir.

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