Kavga sırasında söylememeniz gereken 5 şey: İlişkiyi çözümsüz hale getirebilir

Bir ilişkide anlaşmazlıklar ve kavgalar olması kaçınılmazdır. Kavgalar her zaman zor olmak zorunda değildir ve partnerinizle birlikte bir sorunu aşmanıza yardımcı olabilir. Bir dahaki sefere biriyle tartıştığınızda, şu incitici sözleri söylemekten kaçının:



1. "SEN ÇOK..."



Partnerinize anlık olarak olumsuz şeyler söylemek, asla iyileştiremeyeceğiniz bir yaraya yol açabilir. Kavgaya sebep olan tek bir olaya dayanarak partnerinizin karakteri veya yetenekleri hakkında genel ifadeler kullanmaktan kaçının. Bir kavga sırasında partneriniz hakkında olumsuz bir şey söylemek üzereyseniz, bunun yerine bir an durup nefes alın. Öfkeliyken söylediğiniz sözler her zaman hissettiklerinizi yansıtmaz.